Sergio Mayer y Poncho De Nigris tienen fuerte pelea y se agarran a golpes (VÍDEO)

Sergio Mayer y Poncho De Nigris son dos de los participantes más populares dentro de La Casa de los Famosos México y se han convertido en los líderes del Team Infierno, mismo en el que están Wendy Guevara, Nicolla Porcella, Apio Quijano, Emilio Osorio, entre otros.

Sin embargo, a través de redes sociales se viralizaron unos vídeos de la fuerte pelea que tuvieron ambos famosos en la cual llegaron hasta los golpes, por lo que encendieron las alarmas sobre una posible separación del Team Infierno. Esto fue lo que pasó.

Todo ocurrió en el comedor de “La Casa de los Famosos México”, cuando Sergio Mayer se molesto porque Poncho De Nigris le recordó su paso por la política. Y es que, Sergio Mayer tuvo la idea de donar algunas cosas de la comida de esta semana, por lo que Poncho De Nigris hizo un comentario que le molestó y comenzaron a discutir de manera verbal.

“No te calientes cab*** metiste lo de la política y eso no está padre, cuando dije que donáramos las cosas, tu por que político, eso no esta padre, entonces aguante vara y no eches mama***, metiste cosas que no debiste meter y lo sabes…”, dijo Mayer a de Nigris