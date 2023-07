'Anna Ferro no está respetando última voluntad de Fernando del Solar': Ingrid Coronado

La disputa entre Ingrid Coronado y Anna Ferro por el departamento de Cuernavaca que está bajo un fideicomiso para sus hijos aún no termina; recordemos que la viuda de Fernando del Solar se niega a devolver la propiedad pues asegura que el fallecido conductor se lo heredó pese a que no está en el testamento y únicamente le habría dejado una casa en CDMX.

Hace unos días, la maestra de yoga también causó polémica por supuestamente haber maltratado a Fer Del Solar y sus hijos, cosa que ella negó pero su exmánager reafirmó todas estas versiones.

Ingrid Coronado pediría orden de desalojo contra Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar.

Ahora, Ingrid Coronado ha revelado que Anna Ferro se niega a cumplir la última voluntad de Fernando del Solar, la cual habría estipulado en su testamento antes de morir y tiene que ver precisamente con el departamento de Cuernavaca. Aquí los detalles.

Anna Ferro no quiere cumplir el testamento de Fernando del Solar

Pese a que Anna Ferro reveló ante los medios de comunicación que sí está en contacto con Ingrid Coronado, fue la misma conductora que le respondió argumentando que desde hace varios meses que no se comunica con ella y tampoco su equipo legal lo ha hecho, pese a que incluso estaría dispuesta a venderle el departamento si eso es lo que quiere.

"Hace tiempo que yo no tengo comunicación con ella, me había dicho que le diera una semana para que sus abogados se comunicaran conmigo, ya pasaron dos meses y no se han comunicado conmigo y ya no tengo ningún tipo de comunicación", mencionó.

En entrevista para 'Sale el Sol', la conductora señaló que una de las formas en la que Anna Ferro podría demostrarle su amor a Fernando del Solar es respetando su voluntad que era que dicho departamento fuera patrimonio de sus hijos, además de que forma parte de un fideicomiso y que ella no tiene ningún tipo de poder legal en él.

"Si él hubiera querido que ese departamento de Cuernavaca fuera para su viuda hubiera hecho lo que yo le pedí durante mucho tiempo que era que sacáramos ese departamento del fideicomiso, que me liquidara a mí mi mitad, así me ahorraba nueve años de cuotas vencidas, y lo hubiera dejado en el testamento junto con el otro departamento que le dejó a su viuda... pero si lo hizo de esta manera me hace pensar que quiere que ese departamento sea para mis hijos”,

Ingrid Coronado también comentó que en caso de que no se resuelva por la vía legal y haciendo todo lo correspondiente, tiene la posibilidad pedir una orden de desalojo contra la maestra de yoga, pero afirma que no es justo para su hija.

"Sí podría, y me parece vergonzoso tener que llegar a ese punto, lo ideal sería que lo hiciéramos como personas decentes para evitarle esa pena a su hija".

La conductora mencionó que incluso podría venderle el departamento a Anna Ferro si eso es lo que quiere y está dispuesta a pagarlo, además dijo que ella tiene el dinero de la casa que se vendió en el Pedregal, pues a ella nunca le pagaron su parte, por lo que puede usarlo para adquirir dicha propiedad.