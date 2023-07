Muerte de joven en evento de RBD se investiga como homicidio culposo; organizadores se deslindan

Hace unos días se llevó a cabo el evento de RBD patrocinado por una marca de bebidas alcoholicas, y aunque los fans de la banda estuvieron muy contentos por dicho reencuentro al que asistieron varios famosos, sucedió una tragedia, pues el fotógrafo Alberto Clavijo de 32 años, fue el joven que murió tras caer de cuatro pisos del recinto.

El fotógrafo trabajó para Vogue España, Elle y Vanity Fair y estuvo colaborando con famosas como Maribel Guardia, Mónica Naranjo y Anahí; era técnico superior de imagen con diplomado en Artes de la Imagen Fotográfica de la Escuela TAI de Madrid. Su última historia de Instagram antes de morir fue una fotografía del evento de RBD.

Muerte de joven en evento de RBD se investiga como homicidio culposo

Organizadores de evento de RBD se deslindan de la muerte de joven

Alberto Clavijo, que era amigo de Daniel Bisogno, murió de manera trágica cuando intentó alcanzar unas chamarras que había dejado en un barandal; desafortunadamente dio un mal paso en un plafón mal colocado y cayó cuatro pisos.

Dicha marca de alcohol que estaba patrocinando el evento de RBD dio un comunicado en el que, aunque lamentó la muerte del fotógrafo, se deslindó de lo que sucedió pero afirmaron que están en contacto con los organizadores de dicha reunión para saber qué pasó exactamente.

“Desde Smirnoff, estamos al tanto del lamentable accidente ocurrido a un asistente al evento celebrado la noche del 19 de julio en el Parque bicentenario, donde lamentablemente perdió la vida, a pesar de que fue asistido por los servicios médicos”.

“Sabemos que esta es una situación triste y difícil, hemos contactado a las personas indicadas y organizadores del evento, para entender lo ocurrido y ayuda en esta situación”, continuaron.

Asimismo señalaron: “Cabe aclarar que el grupo, imagen de la campaña; ni su equipo, formaron parte de la organización del evento y tampoco se encontraban en el sitio durante lo ocurrido”.

“Sentimos profundamente el fallecimiento y extendemos nuestras condolencias a su familia y amigos; por respeto a su privacidad no daremos más detalles”, concluyeron.

Con esto dicho, hasta el momento no se ha encontrado quién responderá por este lamentable hecho Sin embargo, su familia está llegando a México para saber cómo le darán el último adiós, según confirmó Bisogno hace unos minutos en Ventaneando.

Daniel Bisogno da detalles de la muerte de su amigo en evento de RBD y desmiente comunicados

Durante la emisión de Ventaneando, Daniel Bisogno reveló más detalles sobre la muerte de Alberto Clavijo en el evento de RBD y desmintió a la marca de alcohol al decir que fue atendido de manera inmediata por médicos. Además, afirmó que las autoridades lo están investigando como homicidio culposo.

“Está el MP trabajando. Está una investigación abierta. Seguro creo que van a dar con el culpable. Lo clasificaron como un homicidio culposo, lo que quiere decir que contra quien resulte responsable, pero aquí están involucrados los que contrataron el inmueble, los que organizan esta fiesta y el equipo de seguridad."

El conductor, quien era muy cercano a la víctima desmintió al comunicado oficial de la marca y señaló:

“Hay un comunicado precisamente de la empresa… debo decirle, esa es la primera mentira (que fue asistido por el equipo médico). Mentira que fue atendido. Hagan de cuenta que cuando él cae… nuestro (otro) amigo gritó y que no se hagan porque ahí estaban los de RBD, organizadores del evento, seguridad. Era un evento grande con muchos invitados. No hicieron caso”.

Bisogno también aclaró que hubo instrucciones de parte de los elementos de seguridad para no actuar supuestamente con oportunidad en esta situación:

“Una persona que nos enteramos de seguridad, la instrucción fue: ‘no hagan nada, cállense, no muevan, no hagan nada’ cuando estaba cuatro pisos, cuando mi otro amigo intentó bajar… estaba todo cerrado con llave. No lo pudieron ayudar en ese momento hasta que pudieron mis amigos lograr tirar el acceso, en lo que llegó la ambulancia”.

Daniel continuó narrando los últimos momentos de su amigo, buscando que se haga justicia y tristemente mencionó que estuvo presente cuando el doctor comunicó la noticia de su fallecimiento:

“(Lo suben a la ambulancia) Aparentemente todavía con signos vitales, respirando, aunque convulsionándose. Los paramédicos no tenían idea de lo que estaba pasando… poco a poco en el trayecto se fue. Cuando llega al hospital, el médico habla de que sufrió un paro cardiorrespiratorio en algún momento del trayecto que no fue atendido debidamente en su momento y por falta de tiempo”, indicó.