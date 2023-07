Yolanda Andrade sería la culpable del supuesto divorcio de Montserrat Oliver y su esposa

Fue hace unos meses que Yolanda Andrade preocupó a sus fanáticos por su estado de salud luego de que le diagnosticaran un aneurisma, y apenas hace unos días la conductora regresó a la televisión para estar en su programa "Montse y Joe" y hablar un poco de lo sucedido. Montserrat Oliver, su exnovia y mejor amiga ha estado con ella durante este proceso y la ha apoyado en todo momento.

Sin embargo, de acuerdo a fuentes cercanas a las reconocidas presentadoras, aseguran que Montserrat Oliver está separada de su esposa debido a la cercanía y atenciones que ha tenido con Yolanda Andrade estas últimas semanas. Esto se sabe.

Fue hace tres años que Montserrat Oliver y Yaya Kosikova se casaron tras más de cinco años juntas; al parecer, la modelo originaria de Eslovaquia, ha aceptado en todo momento la relación y amistad que la conductora tiene con su ex, Yolanda Andrade, pues ambas siempre dejaron claro que eran únicamente amigas y que lo que pasó entre ellas ya había quedado en el pasado.

Desafortunadamente, tras los graves problemas de salud de Yolanda, el matrimonio de Montserrat y Yaya estaría atravesando por una fuerte crisis que las mantiene separadas y que incluso, estarían pensando en el divorcio.

Fue el mánager de Montserrat Oliver, Emilio Morales, quien durante una entrevista habría revelado detalles de la ruptura entre la conductora y la modelo, asegurando que la culpable sería Yolanda Andrade, pues su exnovia estaría pasando mucho tiempo con ella y habría dejado de lado la relación con Yaya Kosikova.

A partir de que lamentablemente Yolanda sufrió ésta aneurisma, Montse ha estado muy pegada a ella y Yaya decía 'entiendo que Yolanda es su ex', pero digamos que se ha desbocado por atender a su ex".

De acuerdo con Emilio, una fuente cercana a Yolanda Andrade, le contó que Montserrat ya está viviendo separada de la modelo y fotógrafa eslovaca, Yaya Kosikova.

“Ya no viven juntas de entrada. Le dijo ‘ya no puedo, resuelve tu tema con Yolanda, pero no me está gustando esta forma’. Están analizando lo de divorciarse, que no es el momento. Pero ya se tocó el tema”, mencionó