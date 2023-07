Cynthia Rodríguez confiesa que se embarazó de Carlos Rivera por medio de un tratamiento

Cynthia Rodríguez está a nada de dar a luz a su primer hijo con Carlos Rivera. Ambos cantantes dieron a conocer que estaban en la dulce espera a finales del mes de marzo y la noticia se volvió tendencia en redes sociales, pues tanto para el ganador de La Academia como para la exconductora de Venga La Alegría era un sueño convertirse en padres y formar una familia juntos.

Ahora, a tan solo unas semanas de conocer a León, nombre de su bebé, Cynthia Rodríguez dio detalles sobre su embarazo y cómo ha sido todo este proceso para ella y Carlos Rivera. Esto fue lo que dijo.

Cynthia Rodríguez da detalles sobre su embarazo con Carlos Rivera

Fue durante una entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando que Cynthia Rodríguez se sinceró sobre la nueva etapa que está viviendo al ser mamá, pues está a nada de conocer a León. La también cantante, confesó que ella y Carlos Rivera decidieron vivir juntos antes de casarse, sin embargo, confirmó que las cosas pasaron mucho más rápido debido a la pandemia.

“Yo creo que sí fue un poco de ‘a ver cómo nos va’, pero nos unió mucho más. El vivir juntos, el conocernos, así, cada detalle, todo lo bueno, las poquitas cositas malas que podemos tener, el aceptarnos hizo que nos enamoráramos mucho más. Los dos dijimos ‘sí, eres tú’”, explicó.

Asimismo, comentó que ambos ya se habían planteado la idea de ser padres, pero el plan se aplazó debido a su apretada agenda y trabajos; así fue como tomaron la decisión de congelar sus óvulos para ser madre en un futuro.

“Congelé mis óvulos. Teníamos el plan, pero empezaron a pasar cosas por lo que se fue posponiendo. Sobretodo por mis proyectos. Llega la pandemia y Carlos me pidió matrimonio”, externó.

Cynthia Rodríguez quedó embarazada de Carlos Rivera por fecundación in vitro

Durante la conversación, Cynthia Rodríguez destacó que ella y Carlos Rivera decidieron ponerse a “trabajar” para ser padres, justo después de su luna de miel, y utilizar sus óvulos congelados.

“Nosotros no tenemos un tema de infertilidad, nunca habíamos intentado antes porque yo siempre me había cuidado, pero yo tenía mis óvulos de mucho más joven. Digo, al final los óvulos, con tratamiento, es como si me hubiera embarazado de esa edad. Nos pegó a la primera”, contó.

La presentadora también comentó que Carlos ha estado muy al pendiente de ella y le ha brindado todo su amor, tanto en el tratamiento para concebir como en su embarazo actual:

"Fue el año pasado que empezamos el tratamiento con los óvulos que teníamos y pegó a la primera, fue un embarazo in vitro. Carlos se involucró desde el primer momento, en todo el proceso, no ha faltado a un solo ultrasonido o a una cita con el ginecólogo",