Hija de Angélica Rivera rompe el silencio sobre la difícil relación con Enrique Peña Nieto

Sofía Castro Rivera, hija de Angélica Rivera y El "Güero" Castro, rompió el silencio sobre la relación de su madre y el expresidente Enrique Peña Nieto así como de lo difícil que fue su vida al ser hija de la primera dama de nuestro país y estar en el constante ojo público.

La actriz reveló detalles de cómo es que inició el romance entre su mamá y el político, si todo fue planeado o no y lo complejo que fue vivir "la vida presidencial". Esto fue lo que dijo.

Fue durante la entrevista de Yordi Rosado que Sofía Castro recordó cómo fue que Peña Nieto conquistó a "La Gaviota"; el político mexicano logró enamorar a la actriz de Televisa con flores, regalos y visitas a su casa.

“La primera en tener novio fue mi mamá. Comencé a ver que llegaban flores a la casa, como detallitos y le preguntaba hasta que me dijo: ‘Sí, estoy saliendo con Enrique. Es gobernador’. Nos contó todo”, dijo

La hija de Angélica Rivera reveló que al principio “fue raro”, pues ella era adolescente y había sufrido la separación de sus padres, pero con la convivencia, afirma que pronto se convirtieron en una familia.

“Yo lo conocí en mi casa, y me sorprendió mucho cómo conquistó a mi mamá. Eran detalles. Iba ver a mi mamá, hasta que se formalizó la cosa. Siempre se portó bien con nosotras. Nos hizo parte de su vida. Formalizaron. Nos hicimos una familia. Luego la boda y todo lo que se sabe”, comentó Sofía Castro.

La hija del "Güero" Castro también habló sobre el complicado proceso de separación y dijo que le dolió mucho más que el propio divorcio de sus padres, porque a su papá siempre lo iba a tener, en cambio, alejarse de Peña Nieto y sus otros hermanos, fue un cambio bastante drástico para todos.

“Me dolió muchísimo, más que el divorcio de mis papás porque mi papá siempre va a ser mi papá. Siempre iba a estar. Nunca lo iba perder. Aquí no teniendo hijos en común fue una separación drástica y por eso me dolió mucho”, comentó.

Finalmente, Sofía Castro contó que aún mantiene contacto con Enrique Peña Nieto y con sus hijos, y siempre se felicitan en los momentos especiales.

“Tenemos comunicación. Tenemos contacto, pero de alguna u otra manera fue una situación bien difícil, que ojo, eso no quita el cariño y el amor que les tengo, y nos hablamos y nos felicitamos, porque 13 años de hacer una familia, no se pueden borrar de la noche a la mañana”, declaró. Agregó que el expresidente tiene todo su respeto y cariño

Por otro lado, la hija mayor de Angélica Rivera también habló sobre cómo vivió la vida presidencial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y confesó que todo ese tiempo le costó su autoestima, seguridad y muchísimas críticas, pues no fue algo que ella decidiera, por el contrario, fue decisión de su madre y ella tenía que apoyarla.

"Ha sido nadar contra todo un sistema, contra todo un país para yo poder hacer mi trabajo... Nadie te explica cómo ser parte de la familia presidencial, yo no lo quería, simplemente fue un acompañamiento a la pareja con la que mi mamá decidió estar", dijo

Además, señaló que durante la campaña y el sexenio que ejerció Peña Nieto, ella, sus hermanas Fernanda, Regina y los tres hijos del exmandatario formaron un equipo que se apoyó para sobrellevar las críticas y señalamientos.

"Es una posición de mucha responsabilidad y nos dijeron que nos cuidáramos de la gente que se nos iba a acercar... fuimos una familia de 8 personas que nos queremos con el alma y lo más fuerte fue que dijeran que no era cierto, tratamos de ser un soporte tanto para él como para mi mamá", agregó.

Y sobre todo señaló el acoso mediático que sufrió ella al ser la única figura pública de los seis hijos, por lo que a veces la tomaban como una vocera de la familia, aunque ella oficialmente no lo era y no conocía todos los detalles de lo que le preguntaban.

"Me pasó en Las Vegas con (Raúl) 'El gordo' de Molina, que me persiguió por los Grammys para que yo opinara y 'El gordo' no tuvo compasión para considerar que yo era una niña de 17 años".

Además, confesó que tuvo problemas alimenticios a raíz de los comentarios que leía en redes sociales, donde fue criticada por su aspecto físico.

"Nos costó muchísimo, la crítica me deprimió muchísimo, no me gustaba salir, no me podía ver al espejo, independientemente de la posición en la que estés la gente no se da cuenta del alcance que pueden tener los comentarios, no sabes lo que puedes agredir y marcar por el resto de su vida a esa persona; para mí fue muy fuerte porque quería ser actriz y nadie me daba una oportunidad o si me la daban todo el mundo pensaba que era porque era hija de", contó.

Sofía aseguró que fue víctima de lo que es denominado como "Body Shaming", que significa avergonzar o burlarse de alguien por la apariencia de su cuerpo, en su caso la mayoría de las veces era su estatura o peso.

"Me decían que, si estaba gorda, que no tenía cuello, que tenía cara de memela, que era la señorita Peggy de Plaza Sésamo, cosas muy feas y me las creí y me costó muchísimo y hasta la fecha batallo con eso de mi físico y con inseguridades", aceptó.

"Temas alimenticios, de hacer dietas, de no comer, o sea entre bulimia, anorexia, muchas cosas que vivía a consecuencia de lo que me pusieron a mí porque no tuvieron piedad, no me estoy haciendo la víctima, no tuvieron piedad, el cómo me agredieron, lo que decían de mí, de mi mamá, de mi familia".

Además, contó que durante esa temporada tuvo una relación amorosa muy tóxica de la que sólo pudo librarse cuando se fue a estudiar actuación a Los Ángeles. Resaltó el apoyo de sus padres durante toda su vida para salir adelante y dijo que hoy es una mujer mucho más segura, aunque sigue trabajando en sí misma.

"Estaba solo en una posición y he sido quien soy siempre, soy humana, hice lo que pude con lo que tuve, le metí galleta a mis estudios y mi preparación y no le debo nada a nadie, puedo estar tranquila de que mi trabajo lo he hecho sola".