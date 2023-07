Yolanda Andrade revela la verdad sobre el ''divorcio'' de Montserrat Oliver y su esposa

En los últimos días, comenzó un rumor sobre el posible divorcio de Montserrat Oliver y su esposa por culpa de Yolanda Andrade y los problemas de salud que ha tenido desde hace varios meses, pues al parecer la conductora ha estado muy al pendiente de su exnovia, cosa que no le habría parecido a Yaya Kosikova.

Fue el especialista en relaciones públicas Emilio Morales quien habría confirmado la noticia, sin embargo, ahora son ambas presentadoras quienes han salido a dar la cara y hablar sobre toda esta polémica con un toque de humor. Esto dijeron.

Yolanda Andrade revela la verdad sobre el ''divorcio'' de Montserrat Oliver

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver aclaran rumores de divorcio

A través de un vídeo, Montserrat Oliver habló sobre su supuesto divorcio en compañía de Yolanda Andrade. Las conductoras de "Montse y Joe" retomaron la información difundida por diversos medios sobre la separación con Yaya Kosikova debido al grave estado de salud de Yolanda.

Monserrat Oliver y Yolanda Andrade se rieron tras de protagonizar un rumor, que comenzó a viralizarse en redes sociales y fue retomado por distintos medios, que aseguraba que Monse estaría a punto de divorciarse de su esposa, Yaya Kosikova, por culpa de Yolanda.

“¿Cómo ves el chisme, que dicen que me estoy divorciando por cuidarte? ¡La gente! ¡Dios! Ya no saben qué inventar”, dijo en tono irónico Montserrat

“¿Por qué, por cuidarme a mí?”, pregunta Yolanda en la grabación que se realizó en uno de los estudios de la XEW donde graban el programa Monse y Joe de Unicable.

“Por tu culpa. Fíjense, nomás, qué barbaridad”, responde Montserrat, a lo que Yolanda añade: “Quiero aclarar que no soy la culpable del divorcio de Montserrat”.

Yolanda Andrade revela la verdad sobre el ''divorcio'' de Montserrat Oliver

“No, si un día me divorcio, (Yolanda) no es la culpable. Si un día llegase a pasar, no es culpa de Yolanda”, insistió Montserrat Oliver

“Y si fuese mi culpa, la asumiría. La asumo. Esto es una manera de provocar al prójimo –como a sí mismo–”, remató Yolanda Andrade