Arturo Peniche aparece con un collarín, ¿qué le pasó al actor?

CIUDAD DE MÉXICO.— Arturo Peniche encendió las alarmas luego de que Televisa espectáculos mostrará al actor con un collarín por los pasillos de la televisora de San Ángel. En entrevista con el medio citado, el histrión habló de su estado de salud.

Lo sorprendente de su declaración fue que confesó que tuvo que entrar al quirófano, ¿qué le pasó?, él mismo lo revela.

¿Qué le pasó a Arturo Peniche? El actor es captado con un collarín

En la charla, el protagonista de distintos melodramas, mencionó que sus cervicales le empezaron a generar molestias y tenía fuertes dolores, debido a ello tuvo que ser operado. Asimismo, el histrión detalló lo que le hicieron en el quirófano.

“Tenía muy presionada la médula. Se descolocan o se dislocaron no sé como se puede decir. Me lo tuvieron que corregir. Me tuvieron que poner unos separadores”, detalló el actor.

Arturo Peniche también destacó que su padecimiento podría deberse a sus acciones pasadas, pues recordó que en su juventud fue doble de riesgo por lo que posiblemente esto le afectó y ahora tuvo que ser operado para corregir las lesiones.

“Me dediqué un rato a la acción en el cine o las escenas de riesgos y con el tiempo se fueron acentuando y el tiempo cobra la factura. Hubo algunas caídas de caballo donde me golpeé el cuello. Algunas volcaduras de auto y obviamente todo se reflejó ahora”, comentó el también galán de telenovelas.

Peniche también confesó que desde hace dos años comenzó a sentir dolores, pero debido al trabajo nunca le prestó la atención adecuada a su salud.

“No me hacía caso, fue aproximadamente dos años y medio en los cuales yo no sabía lo que traía, pero traía mucho dolor en la espalda, la cadera, en los talones de Aquiles, en los pies y resulta que las cervicales era las que me traían estos problemas. Hasta que regresé en abril que estuve trabajando en el extranjero y me hicieron exámenes y se dieron cuenta que tenía cuatro cervicales lastimadas con hernia y me las corrigió un gran neurocirujano”, explicó el histrión.

Finalmente, el actor reveló que tan solo han pasado 16 días desde que entró al quirófano, pero ahora se siente mucho mejor y ya puede caminar.

