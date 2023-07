Así fue la lujosa boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez; ella revela detalles (VÍDEO)

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se casaron hace un año, específicamente el 5 de junio de 2022, en España con amigos y familiares. La boda fue demasiado íntima y, a tan solo unas semanas de que la conductora de TV Azteca de a luz a su primer hijo con el cantante, ha revelado detalles de la ceremonia.

En la tercera entrega de una entrevista que concedió a Pati Chapoy, Cynthia Rodríguez ha hablado abiertamente de su relación con Carlos Rivera y de esta etapa de embarazo que está viviendo. Aquí los detalles.

Así fue la lujosa boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Cynthia Rodríguez confesó ante las cámaras de Ventaneando detalles exclusivos de su boda con Carlos Rivera. La también cantante comentó que fue una ceremonia muy íntima pero se celebró a lo grande; fue su padre quien la entregó y recuerda que fue un momento mágico, pues estuvo toda su familia reunida y también la de su ahora esposo, quien meses después vivió la muerte de su padre.

“Fue una boda de pocos invitados, pero fue una boda grande la verdad… me entregó mi papá y lo más bonito fue que pudimos estar toda la familia, estuvo con nosotros mi suegro, es un recuerdo que se va a quedar para siempre."

Por otro lado, Cynthia Rodríguez comentó que utilizó dos vestidos de novia; el primero fue para la iglesia, el cual fue un vestido enorme y que pesaba, segun ella, 30 kilos; el segundo, fue más sencillo para que pudiera disfrutar de la fiesta.

“Usé dos vestidos, ese lo usé solo para la iglesia, que la verdad era desmontable, tenía un vestido como más pegadito, y toda la cola, la falda era aparte. Luego me cambié otro vestido que también era del mismo diseñador, pero como más ligero, y ese fue para la noche. El primero yo creo que sí llegué con la cadera dislocada, pero no me importaba, pesaba muchísimo, no sé si 30 kilos, porque era una cola, yo caminaba y sentía que alguien me estaba jalando"

La boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se llevó a cabo en la región de Ribera del Duero en España, que es un lugar ubicado en Castilla y León que está rodeado particularmente de viñedo y enormes castillos.

Así fue el vestido de novia de Cynthia Rodríguez

Asimismo, Cynthia Rodríguez habló sobre cómo fue el proceso para elegir el vestido de novia que utilizaría para casarse con Carlos Rivera. La presentadora reveló que no quiso hacerlo en México porque se iban a enterar de la boda, por lo que ambos decidieron confeccionarlo en España.

"Cuando platicamos sobre el vestido dije ‘si me hago el vestido en México, obviamente se va a saber que me voy a casar’ (…) entonces [Carlos] me dijo ‘no mi amor, vamos a hacerlo en España’”,

La artista dijo que durante el primer viaje a España, Carlos le jugó una pequeña broma junto con un amigo que es estilista y especialista en moda; pues le mostraron dos vestidos que sabían que no le iban a gustar; tras esto, el ganador de la tercera generación de La Academia le entregó una carta anunciándole que su vestido de novia sería realizado en París y con el diseñador de lujo que ella quería.

“Viajamos a París y el vestido fue justo como lo soñé, no era como pruébate el vestido que estaba hecho, sino lo vamos a hacer”, explicó.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera viajaron a Francia para encontrarse con el diseñador Zuhair Murad durante tres fines de semana debido a que todavía trabajaba en Venga la Alegría. Para finalizar, ella asegura que se casó con el vestido de sus sueños.