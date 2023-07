Este es el último mensaje que dejó Sinéad O'Connor en sus redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Perder a su hijo, Shane O'Connor, fue un dolor que acompañó a Sinéad O'Connor hasta el último día de su vida.

Desde el día de la tragedia, cuando su hijo se privó de la vida en enero del 2022, la cantante fue muy abierta con sus emociones y ya era habitual que hiciera uso de sus redes sociales para hablar al respecto. Es por ello que, hace tan sólo unos días, cuando publicó un sentido mensaje sobre cómo habían sido desde la partida del joven de 17 años, nadie se sorprendió; lo que tampoco nadie se imaginaba es que una semana después la cantautora irlandesa también perdería la vida.

"He estado viviendo como una criatura nocturna no-muerta desde entonces (la muerte de mi hijo). (Shane) Fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma. Éramos un alma en dos mitades. Él fue la única persona que me amó incondicionalmente. Estoy perdida sin él", escribió junto a una fotografía en donde ambos aparecen abrazados.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N