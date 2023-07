Fiesta de cine en Toronto

NUEVA YORK (AP).—El Festival Internacional de Cine de Toronto dio a conocer la selección de su 48a. edición, que comenzará el 7 de septiembre, aunque no está claro si las estrellas estarán allí para caminar por las alfombras ante las huelgas de actores y guionistas en curso.

Entre las películas que se estrenan mundialmente este año se encuentran el drama de los videojuegos GameStop de Craig Gillespie, “Dumb Money”, con Paul Dano y Pete Davidson; “Lee” de Ellen Kuras, protagonizada por Kate Winslet en el papel de la fotógrafa de guerra Lee Miller y “Ezra” de Tony Goldwyn, con Robert DeNiro y Rose Byrne, anunció el festival ayer.

También se dirigirán a Toronto “Knox Goes Away”, de Michael Keaton, protagonizada por Al Pacino y James Marsden; “North Star” de Kristen Scott Thomas, con Scarlett Johansson y Sienna Miller; el drama de Netflix de David Yates “Pain Hustlers”, protagonizado por Emily Blunt y Chris Evans; y “The Burial” de Maggie Betts, con Jamie Foxx y Tommy Lee Jones. Esas películas, y muchas más, incluidos los debuts como directores de Anna Kendrick (“Woman of the Hour”) y Chris Pine (“Poolman”), conformarán algunos de los estrenos de gala.

El festival es una plataforma clave para que Hollywood presente sus estrenos de otoño y sus aspirantes a premios. Pero al igual que el Festival de Cine de Venecia, los organizadores de Toronto siguen con ansiedad las huelgas, ya que prohíben a los actores y escritores promocionar sus películas.

El TIFF seguirá adelante, independientemente, pero una huelga en curso restaría la presencia de actores estelares y seguramente disminuiría el ruido que emana de Toronto.

La huelga ya ha llevado a que uno de los principales títulos de Venecia, “Challengers” de Luca Guadagnino, protagonizada por Zendaya, se retirara como el filme seleccionado para la apertura del festival y pospusiera su estreno hasta abril.