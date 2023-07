Stephanie Salas y Humberto Zurita habrían puesto fin a su relación

Stephanie Salas y Humberto Zurita habrían terminado su relación, de acuerdo con información presentada por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien destacó que la pareja ni siquiera cumplió un año junta.

“Tengo una exclusiva que darles pero no me gusta, me apena porque hacían bonita pareja, que tronaron Stephanie Salas y Humberto Zurita (...) Don Humberto Zurita y doña Stephanie Sala terminaron. Ojalá hayan terminado bien, ojalá Stephanie esté bien, ojalá Humberto esté bien”, declaró el conductor en su programa de YouTube.

El periodista aclaró que la información se la dieron a conocer personas cercanas a la pareja, que presuntamente estaba de vacaciones en Sudamérica, y hasta la mañana del miércoles seguían compartiendo imágenes de su viaje en Argentina.

Stephanie Salas y Humberto Zurita: así inició su historia de amor

Ambos actores fueron vistos juntos por primera vez en un aeropuerto, en septiembre de 2022, cuando llegaban de un viaje. Pese a que fueron cuestionados acerca del porqué se retiraron del lugar en la misma camioneta, ellos evadieron hablar sobre su relación.

Como se sabe, Humberto Zurita había sido hermético sobre su vida sentimental a raíz del sensible fallecimiento de su esposa, la también actriz Christian Bach.

No obstante, al ser cuestionada, Stephanie Salas confesó su amor por el actor y éste tuvo que enfrentar a la prensa para destacar que si no había hablado del noviazgo era por respeto a la memoria de la madre de sus hijos.

“Yo (no lo decía) por respeto a Christian, pero por ahí también escuché que debía tenérselo a Stephanie. Es por respeto a las dos”, dijo entonces, en declaraciones citadas por Infobae.

También destacó que Stephanie fue una amiga cercana a su esposa y que antes nunca sintió nada diferente al respeto, mientras Christian Bach estaba viva.

La relación, sin embargo, se ha visto marcada por declaraciones contrastadas, pues durante la gira de una obra de teatro, Stephanie Salas confesó que ella siempre ha soñado con casarse y con Humberto veía posible cumplir esto.

“Siempre he querido llegar al altar, pero no ha sido posible, así que esperemos que pronto”, dijo en abril pasado.

No compartió la misma opinión el actor, quien destacó que el matrimonio no estaba en sus planes.

“¡A ella le gustaría! No está en mis planes (casarme), ni creo que esté en los de ella tampoco, Creo que a estamos pasando muy bien, somos personas adultas, ella tiene dos hijas y yo dos hijos. Ella tiene su espacio y yo el mío”.

Lo que sí, aclaró que se sentía pleno y feliz en su relación con la actriz, especialmente al tener la oportunidad de compartir juntos el escenario, donde, dijo, nació la química entre ellos.