Exhiben a Marlon, el ''novio'' de Wendy Guevara: ''La maltrata y regaña'', afirma amiga de la influencer

CIUDAD DE MÉXICO.— Luego del revuelo que generó la visita exprés de Marlon Colmenarez a Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México, Paola Suárez, una de las amigas e integrante de “Las Perdidas” se pronunció al respecto. Sin embargo la declaración de la ahora influencer desató el asombró pues reveló que el modelo venezolano maltrata, cela y regaña a Wendy.

Asimismo, la creadora de contenido, quien anteriormente reveló que en días pasado le pidió al también exparticipante del programa Enamorándonos que vaya a visitar a la guanajuatense, indicó que tiene la esperanza de que su amiga abra los ojos, pues la amistad del venezolano no le conviene.

Amiga de Wendy Guevara confiesa que Marlon, el ''novio'' de la influencer, la trata mal

En entrevista con el programa De primera mano, Paola Suárez, la amiga de la integrante del reality show de Televisa, fue cuestionada sobre el el radical cambio de actitud que Wendy Guevara tuvo con Nicola Porcella, antes y después de que Marlon Colmenarez entró a La Casa de los Famosos México para ver a la influencer.

Fue tras esta pregunta que, la también integrante de “Las Perdidas” reiteró que la guanajuatense quiere mucho a Marlon y teme que al salir del programa, su "amigo" le reclame la cercanía que sostuvo con el peruano durante los casic dos meses que estuvieron encerrados.

“Volvemos al tema, Wendy quiere mucho a Marlon, entonces, al ver que Nicola le habla mucho a Wendy, al salir Wendy va a sentir que Marlon le va a decir cosas cuando salga”, mencionó Paola.

No obstante, Gustavo Adolfo Infante decidió intervenir en la plática y de forma directa le preguntó si Marlon matrataba a Wendy, la también creadora de contenido sin darle vueltas al asunto afirmó que sí.

“Le grita en las transmisiones, corre con las imágenes... pero ellos dicen que es jugando. Es mi amiga, yo la quiero mucho, la respeto, pero llegará el momento en que abrirá los ojos”, puntualizó la integrante de “Las Perdidas” quien protagonizó el vídeo viral con el que Wendy se hizo conocida en internet.

Asimismo, Paola Suárez fue cuestionada sobre la visita de Marlon a Wendy en La Casa de los Famosos México; al igual que muchos de los seguidores de la influencer señaló que no le pareció. No obstante, la amiga de Wendy confirmó lo que muchos ya sabían: "es su debilidad y si está enamorada de él".

“A mí no me gustó que haya entrado después, porque yo dije: Wendy se va a mover. Entonces gracias a Dios no se movió. Sabemos que es su debilidad”, comentó Paola durante la entrevista con el programa de espectáculos de Imagen Televisión.

“Wendy siempre ha dicho que no son pareja, él también lo ha dicho, pero se ve el amor que derrama Wendy por Marlon. Según esto así se llevan ellos”, indicó Paolita de forma contundente respecto a los sentimientos de Wendy y Marlon.

Finalmente, la integrante de “Las Perdidas” explicó que, durante el tiempo que ha conocido a Wendy y Marlon, sólo han salido los tres en pocas ocasiones, por lo que ahondó en que nunca se percató que ambos tuvieran una interacción romántica.

