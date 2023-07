Rosalía reacciona al comunicado de su exprometido Rauw Alejandro; habló de la ''infidelidad''

PARÍS.— La separación de Rosalía y Rauw Alejandro sigue generando controversia, pues luego de que la revista People confirmará la ruptura de los cantantes, los rumores de una infidelidad por parte del puertorriqueño, como la razón por la que decidieron romper su compromiso, orilló al intérprete de "Todo de ti" a que emitiera un comunicado.

Tras la publicación del cantante, la española emitió un mensaje en el que de forma breve se pronunció sobre su ruptura y los rumores sobre que el fin de su noviazgo se debido a una infidelidad.

Rosalía le "responde" a Rauw Alejandro; estas son sus primeras palabras tras la ruptura

Al igual que el puertorriqueño, la intérprete de temas como "Despechá", "Bizcochito", "Beso" o "Con altura", mediante redes sociales rompió el silencio y habló de su separación de Rauw Alejandro.

A diferencia del cantante, Rosalía fue más breve al hablar del fin de su relación amorosa. Y, a través de sus historias de Instagram confirmó que finalizó su noviazgo con el puertorriqueño tras poco más de tres años juntos. Asimismo, la española destacó que su ruptura no se debió a una presunta infidelidad, por lo que pidió dejar de inventar rumores de ese tipo.

La cantante también sorprendió a sus fan con los escrito en su publicación, pues a pesar de todo, afirmó sentir respeto y mucha admiración por el intérprete de "2/Catorce".

"Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar", escribió 'Rosi', diminutivo con el que se refería Rauw hacia la española.

Cabe destacar que fue este pasado miércoles 26 de julio, que Rauw Alejandro emitió un comunicado en sus historias de Instagram, mismo en el que afirmó que su separación de Rosalía se dio semanas atrás y no recientemente como reportaron los medios de comunicación.

"Hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso", escribió el reguetonero tras especularse que la cantante y él habían terminado su noviazgo.

No obstante, en redes sociales, internautas han señalado que el puertorriqueño "miente", pues en recientes entrevistas que realizó Rosalía se puede escuchar como la española da detalles de sus planes de boda.

Segun #RauwAlejandro hace meses que terminaron y #Rosalia hace un mes andaba en un programa hablando de su vestido



Como que algo no cuadra uD83EuDD14 pic.twitter.com/oyBj2chWoK — Variada Music Top (@Vamusictop) July 27, 2023

Rosalía lloró en concierto de París

Pese a que Rosalía ha tratado de aparentar que las cosas están bien, su reciente concierto en París ha dejado entrever que ella es quien está sufriendo más.

Y es que en redes sociales, se ha viralizado un vídeo en el que se muestra a la española rompiendo en llanto. El vídeo corresponde a su presentación el Festival Lollapalooza, misma en la que no pudo contener sus lágrimas antes de interpretar el tema "Beso", el cual tiene un gran significado, pues mediante el videoclip de dicha canción la pareja mostró como fue la pedida de mano.

Tener que ir a trabajar con el corazón roto es lo peor que hay uD83DuDC94uD83EuDD7A#Rauw #Rosalía pic.twitter.com/AydKb228rG — Ojito uD83DuDC41 (@ElojoquetodoTV) July 26, 2023

Y se la dedicaba… uD83DuDC94



Está rota uD83EuDD72 @rosalia #Rosalia



pic.twitter.com/UwjehYPs1H — María López Aguilar uD83DuDCF1 (@marialopezagui) July 25, 2023

Valeria Duque, la modelo colombiana con la que presuntamente le fue infiel Rauw Alejandro a Rosalía reaccionó

Al igual que Rauw Alejandro y Rosalía, la modelo y periodista colombiana de 31 años, quien ha sido señalada como la culpable de la ruptura de los cantantes también ha emitido su opinión sobre la separación del puertorriqueño y la española.

Mediante sus historias de Instagram, Valeria Duque afirmó que es completamente "falso" que ella tenga o haya tenido una relación con el intérprete de "Cúrame".

"Nunca antes estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es FALSO, NO tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando...", expresó la colombiana. Sin embargo su declaración no evitó que siguiera siendo fuertemente atacada y señalada como "la tercera en discordia".

Te puede interesar: Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su relación; el cantante es captado con Shakira