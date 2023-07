Daniel Sosa habla de Richie O'Farrill y revela si siguen siendo amigos: ''No es el que conocí''

Ricardo O'Farrill ha generado polémica desde hace unos meses cuando en una transmisión, en sus redes sociales, señaló a varios de sus compañeros. Richie dijo que fue agredido en la boda de Mau Nieto, pero además declaró cosas delicadas en contra de sus colegas, y uno de los afectados fue Daniel Sosa.

No fue hasta una entrevista con Exa FM que Sosa dio su opinión al respecto, y confesó que las acusaciones de quien en ese entonces fue su amigo, lo hirieron.

"La polémica fue que empezó a decir un chorro de cosas que eran mentira de varios de nosotros, incluyéndome, y eso no saben el daño que me hizo", mencionó Sosa.

También dijo que Richie fue una persona muy importante para él, y por tal motivo, los comentarios en su contra le afectaron demasiado. Aunque para Daniel Sosa, O'Farrill fue una persona especial en su vida, reconoce que tiene un problema.

Es importante mencionar que el pasado 11 de julio a través de su cuenta de Twitter, Ricardo dio a conocer que su psiquiatra lo diagnosticó con el trastorno de bipolaridad.

Pese a que dicho padecimiento no le permite a O'Farrill actuar con prudencia, Daniel Sosa dijo que no está interesado en retomar su amistad con el comediante, ya que fue muy duro para él lidiar con la opinión de la gente. Sosa reconoció que Ricardo lo ayudó a escalar en la industria de la comedia; sin embargo, dijo que parece que ya es otra persona:

"Ese no es el Richie con el que crecí, no es la persona que llenaba sus shows, este no es mi amigo... Yo no puedo tener una relación ahorita contigo, porque por más de que haya sido una enfermedad, un brote, lo que hayas tenido, no sé, es difícil”