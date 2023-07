Exconductor de Venga la Alegría confiesa que ''vende pollos'' tras ser despedido del matutino

MIAMI.— Los exconductores de Venga la Alegría sigue generando el interés, pues tras su salida del programa han hecho polémicas declaraciones. Tal es el caso del cubano, William Valdés, quien no para de generar controversia con lo que dice.

Y es que el expresentador de TV, ha sido muy honesto al afirmar que tras ser despedido del programa de la televisora del Ajusco le ha ido muy mal, pues no ha podido conseguir trabajo ni en México ni en Estados Unidos, donde actualmente radica. No obstante, ahora el exconductor del matutino de TV Azteca ha causado asombró al revelar que ha tenido que "vender" pollos para sobrevivir.

Exconductor de Venga la Alegría, William Valdés confiesa que tras ser despedido del matutino ha tenido que ''vender pollos''

En entrevista con Rodner Figueroa, el cubano se sinceró y nuevamente habló de lo complicado que ha sido colocarse en un nuevo programa de televisión tras ser despedido de Venga la Alegría.

Asimismo, William Valdés ha revelado que tras su sorpresiva salida del matutino de TV Azteca, ha tenido que emprender distintas labores. No obstante, el también modelo, al revelar los oficios que ha tenido que realizar para mantenerse se conmovió hasta las lágrimas.

En la plática con el presentador de TV venezolano, Valdés manifestó que intentó abrirse camino en diversos ámbitos de la industria del entretenimiento, es por ello que decidió lanzar su propio podcast y formó parte en la obra de teatro "La capa".

Pero, el también actor fue muy honesto al reiterar que no está pasando por el mejor momento en su carrera, ya que las oportunidades de trabajo no le han favorecido. Sin embargo, él ha tenido que ver cómo sostenerse económicamente.

Es precisamente por este motivo, que William relató su experiencia como extra en un comercial de pollos en Estados Unidos.

“Me tocó sentarme debajo del sol como 12 horas, que es como tratan a los extras, terrible, y caminar de aquí a allá. Y no es que es un trabajo malo, porque ningún trabajo es malo, pero es muy fuerte cuando he tenido todo este tipo de oportunidades. A veces sientes que no hay una salida”, contó William, a través del podcast del venezolano Rodner Figueroa.

Asimismo, Valdés reveló que se está quedando sin dinero, pero a pesar de que hasta ahora no ha logrado consolidarse una gran oportunidad en la televisión, él confía en "Dios".

“Siempre he tenido que empezar de cero y siempre he estado al borde que me estoy quedando sin dinero. Estoy aquí sentado y me estoy quedando sin dinero, pero Dios no me abandona”, expresó el cubano, quien destacó su fe católica como uno de sus pilares.

Finalmente, luego de ser cuestionado por Rodner sobre si ha tenido que “tocar puertas”, para obtener trabajo, William Valdés asintió y aseguró que no ha sido fácil.

“Justamente es los grupitos de con quién te llevas bien, quién es tu amigo y no ven el talento que tiene uno”, concluyó el exconductor del matutino de la televisora del Ajusco.

