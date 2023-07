Nicola Porcella conmueve a todos al llorar mientras leía la emotiva carta de su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.— Nicola Porcella, uno de los siete habitantes que siguen en la competencia por ser el gran ganador de La Casa de los Famosos México, en los últimos días se ha convertido en uno de los consentidos del reality show de Televisa, pues ha protagonizado un par de momentos que han elogiado los seguidores del peruano.

Aunque este pasado miércoles 27 de julio, el programa de la televisora de San Ángel se engalanó con la presencia de Thalía, fue el emotivo momento que vivió el también exparticipante de Guerreros 2020, lo que realmente desató los comentarios, pues además de recibir la visita de su mamá (Fiorella), también le entregaron una carta escrita por su hijo.

Así fue como Nicola Porcella terminó llorando al leer la emotiva carta de su hijo

En la gala de salvación, la mamá del peruano entró a La Casa de los Famosos México para poder abrazar y darle ánimos a su hijo en la recta final del reality.

Aunque Fiorella también viajó desde Perú a México para revelarle a Sergio Mayer que es su fan (pues lo recuerda de su etapa como integrante de Garibaldi). De igual modo, la señora aprovechó su viaje para que Nicola le presente a Wendy, este momento sin duda alguna fue de los más emocionante para los fans de la "pareja", pues Porcella señaló a la influencer como "su esposa", por lo que la mamá del peruano le siguió el juego y abrazo efusivamente a la guanajuatense.

Sin embargo, el momento más emotivo de la noche fue, sin duda, cuando Fiorella le entregó a su hijo Nicola una carta que le mandó su hijo Adriano desde Perú.

El escrito emocionó a todos los habitantes, sobre todo a Nico, quien no pudo evitar llorar al leer que su hijo le pide que no se menosprecie y que su peor enemigo es él mismo.

Asimismo, el pequeño de 11 años quien señaló que aunque extraña mucho a su papá, "no lo quiere ver", pues quiere que llegué a la final, esta carta fue realmente muy enternecedora, tanto que Poncho de Nigris, uno de los integrantes que se ha mostrado más fuerte, no pudo contener las lágrimas.

"Quiero que sepas que te extraño mucho, pero no quiero verte porque significaría que saliste eliminado. Pero aún así salgas estoy orgulloso de todo lo que haz logrado. Deja de menospreciarte, porque tú eres mejor que Messi (no en el futbol). Ahorita tú eres tu mayor rival, así que no te dejes manipular y cree que tú eres el más grande, porque lo eres para mi", leyó entre lágrimas el habitante de La Casa de los Famosos México, quien también llegaba a sonreír con las palabras de su primogénito.

No golpees más puertas ni otras cosas. Deja de mostrar el poto y tu pipi chiquito, que ahora todo México sabe que lo tienes chiquito", agregó Adriano, quien demostró que también tiene buen sentido del humor como su padre.

La carta del hijo de Nicola Porcella, más la belleza de la señora Fiorella y el parecido con ella fue algo que cautivó no sólo al público, sino a los integrantes de la casa, quienes disfrutaron la visita de la madre de su compañero, luego que en semanas anteriores recibieron la visita de Ponchito, hijo de Poncho de Nigris, y de Mila, la nieta de Sergio Mayer.

