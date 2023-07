Bioserie de Gloria Trevi ofrece ayuda

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal.—Carla Estrada está segura de que la bioserie “Ellas soy yo: Gloria Trevi” no sólo generará polémica sino que “ayudará a abrir los ojos a personas que estén viviendo violencia”.

La historia sobre la cantante mexicana se encuentra actualmente en postproducción y seguirá la vida y carrera de la intérprete que en enero de 2000 fue detenida junto con su entonces representante Sergio Andrade y María Raquenel Portillo bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores, motivo por el que Trevi pasó cuatro años en la cárcel hasta ser absuelta.

“Realizar esta serie me ayudó a aprender a entender, a no juzgar y saber que todavía hay mucha violencia en México y que tendrá un cometido: ayudar a la gente, vamos a encontrar caminos para ayudar a las personas”, señaló Estrada.

“La idea de hacerla surgió en un viaje donde platicamos del tema y Gloria me dijo: ‘si algún día me animo a hacer mi bioserie, me gustaría que la hicieras tú’”, recordó.

La historia de 50 episodios llegará el 11 de agosto a la plataforma streaming ViX. A la par de su estreno, detalló Carla Estrada, se abrirá un portal de Internet que busca auxiliar a víctimas de violencia: “Habrá un micrositio para que las personas se puedan poner en contacto y reciban ayuda y acompañamiento con especialistas en el tema”, adelantó.

En total serán cinco actrices quienes encarnarán a “la Trevi”: Luka Montellano, Valentina Delgado, Lu Rosette, Regina Villaverde y Scarlet Gruber.

Además, la intérprete de “Todos me miran” aparecerá a lo largo de la trama a través de testimonios y como actriz en los últimos capítulos.

El elenco también incluye a Jorge Poza, Majo Edgar, Ingrid Martz, y Wendy Guevara, entre otros.

Sobre las posibles críticas Carla Estrada comentó que nunca se está lista del todo para recibirlas.