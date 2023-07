El actor argentino Pedro Baldo logra aceptación en su debut en México

El argentino Pedro Baldo Eynard cumple en México su sueño de ser actor: le da vida al personaje de Clemente en la telenovela “Tierra de esperanza”, que se grabó en la hacienda Poxilá, en Umán, Yucatán.

Baldo ha causado sensación desde el estreno de la telenovela el 23 de junio, levantando suspiros con su actuación, en la que se siente identificado con su personaje, el cual es una persona que lucha por su sueños.

En entrevista con el Diario, el actor compartió cómo batalló para seguir su pasión, que es la actuación, y convertirse en profesional.

“Hace dos años y medio decidí que quería ser actor, estábamos en pandemia, tome clases vía zoom; en Buenos Aires repartía comida para pagar las clases de actuación y viví en hostales”, compartió Baldo,

“Más allá de las condiciones que tenía en ese momento de vida, me sentía feliz, luego vengo a México y conozco personas increíbles que me apoyaron, ahora veo los frutos con este personaje que tiene diferentes matices, estoy orgulloso de este camino, no fue nada fácil, estoy contento no solo porque hago lo que me apasiona, sino porque es parte de mi vida”, aseguró.

Con el personaje de Clemente se identifica en algunas cosas, entre ellas, ser sencillo y soñador.

“Soy muy soñador, me gusta ser amable con la gente, y eso admiro de mi personaje, tenemos esa similitud”.

Para Pedro Baldo estar lejos de su familia ha sido difícil, pero en su equipo de trabajo ha encontrado calor, cariño y apoyo.

“Soy duro conmigo mismo (en lo profesional), mis compañeros me dicen que no lo sea, porque estoy empezando en esta carrera; actores con gran trayectoria me han sentir parte del equipo”.

El actor, recordó que en Mérida grabó escenas de “Tierra de esperanza” con Clarisa González, quien en la trama encarna a Regina, una joven que nació con una deficiencia auditiva, por lo que siente una gran inseguridad. hasta que conoce a Clemente (Baldo).

Entre los retos que en estos momentos está viviendo es el trabajar con su acento de origen (argentino).

“Aprender a moverte en un mundo gigante como es el de la televisión no es nada fácil —reconoce el actor—, hay que tener paciencia, ser fuerte, el éxito es solo la punta de iceberg, detrás, hay horas de sacrificio y momentos muy difíciles”, subrayó.

“Mi meta más grande es interpretar cualquier tipo de personaje, contar historias duras, bonitas, fuertes, incluso con los que no me identifique”, aseguró Baldo, quien siente admiración por el actor Daniel Day Lewis, porque no se ha encasillado y en toda su carrera ha hecho personajes exitosos.

Como ser humano busca llegar al corazón de la gente con sus personajes.

Pedro también compartió un dato curioso de él mismo que le ayudo a ser más fuerte por medio de una disciplina, por ello le envió un mensaje a las personas para que como él luchen por sus más grandes sueños.

“Me ven tranquilo, pero fui boxeador profesional y competí en varias ocasiones; de adolescente practiqué natación, giré en el ámbito del deporte y eso me dio una mentalidad muy fuerte”.

“No pierdan de vista lo que quieren conseguir y la persona en que quieren convertirse”, concluyó.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA