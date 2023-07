Prohíben la película "Barbie" en Vietnam por esta razón

VIETNAM.— La película de "Barbie" fue prohibida; las autoridades de Vietnam confirmaron la censura aplicada a la cinta que protagoniza Margot Robbie y Ryan Gosling, y que estaba programada para estrenarse en dicho país el 21 de julio, misma fecha que en Estados Unidos.

Vi Kien Thanh, responsable del departamento de Cine dentro del Ministerio de Cultura vietnamita, confirmó este lunes 3 de julio al portal de noticias Thanh Nien que finalmente la cinta no será distribuida en aquella zona.

uD83DuDC60#MargotRobbie y la inspiración de las icónicas muñecas #Barbie para los outfits de la gira promocional de #BarbieMovie pic.twitter.com/Vnadom4y88 — illilli Marisa Cariolo illilli (@cariolisima) July 3, 2023

¿Por qué prohibieron la película de "Barbie" en Vietnam?

Las autoridades de Vietnam fueron muy claras al informar que la prohibición de la película "Barbie" se debió a una escena en la que aparece el mapa del Mar de China Meridional con una línea punteada en forma de U que representa las reclamaciones territoriales de China sobre esta región en disputa.

"No otorgamos la licencia para que la película estadounidense 'Barbie' se estrene en Vietnam porque contiene una imagen ofensiva", apuntó el responsable vietnamita en referencia al citado mapa.

Los Nominados al Oscar Margot Robbie y Ryan Gosling celebran el inicio del verano con footage nunca antes visto de "Barbie" (2023).#FilmTwitter #Barbie #MargotRobbie #RyanGosling #BarbieTheMovie pic.twitter.com/4A5iD6gx69 — Ernesto Pastrana (@PastranaTweet) June 25, 2023

Es importante señalar que, la delimitación en forma de U que abarca casi todo el Mar de China Meridional (llamado Mar del Este en Vietnam) aparece en los mapas chinos y es motivo de controversia para Vietnam y otros países de la zona con los que el gigante asiático mantiene un conflicto por la soberanía total o parcial de las islas Spratly y Paracel.

Y si bien "Barbie" es la última película prohibida en Vietnam por utilizar el controvertido mapa, no es la primera, ya que en 2019 retiraran la película animada "Abominable" y el año pasado (2022) censuraron el filme de acción "Uncharted".

Aunque en 2021, la plataforma de streaming, Netflix, también eliminó la serie australiana de espías "Pine Gap" por el mismo motivo: el mapa del Mar de China Meridional.

Exhiben póster de "Barbie" no apto para menores de edad

La prohibición de la película "Barbie" en Vietnam no sería la única controversia en torno al próximo estreno de la cinta dirigida por Greta Gerwig.

En Francia, también se suscitó un hecho bastante peculiar el cual se ha convertido en noticia, pues en aquel país generó revuelo un cartel publicitario en el que se muestra a Ken (Ryan Gosling) cargando a Barbie (Margot Robbie), sin embargo, la frase que acompañó esta póster fue realmente el problema.

Y es que resulta que un "error" en la traducción generó los comentarios. La frase "Él sólo es Ken", terminó traduciéndose como "Él sólo sabe f*ll*r" (al parecer Ken en francés se traduce como fxll*r). Al parecer el póster de Barbie no apto para menores de edad fue retirado

En redes sociales, usuarios no pudieron evitar burlarse de este "desliz" e incluso señalar que en lugar de poner la frase original pudieron modificarla un poco. Y aunque esta situación no generó mayor problema, algunos usuarios de Twitter si mencionaron que esta frase no es algo que quieran que sus hijos lean cuando vayan al cine.

