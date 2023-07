Tom Cruise gana aplauso unánime de fans y críticos

HOLLYWOOD.—Tom Cruise “salvó a Hollywood” con “Top Gun: Maverick” el año pasado, según el mismísimo Steven Spielberg, y este 2023 está decidido a repetir la jugada apelando a la solidaridad y al buen rollo entre competidores veraniegos, apoyando a estrenos que rivalizarán contra “Misión imposible: Sentencial mortal parte 1” como “Indiana Jones y el dial del destino”, “Barbie” y “Oppenheimer”.

“Este verano está lleno de películas increíbles para ver en los cines”, publicó Tom Cruise en Instagram.

“Estos son solo algunos que no podemos esperar a ver en la pantalla grande”.

“Felicidades, Harrison Ford, por los 40 años de ‘Indiana Jones’ y por crear uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cine”. continuó en una publicación en la que está acompañado del director de la última “Misión imposible”, Christopher McQuarrie, de pie frente a un póster de “Indiana Jones 5”.

“Nos has dado incontables horas de alegría. Me encantan las dobles sesiones, y no hay nada más explosivo (o más rosado) que una con ‘Oppenheimer’ de Christopher Nolan y ‘Barbie’ de Greta Gerwig”, continúa el actor, mostrando las entradas para acudir a las películas que se estrenan en el mismo fin de semana de agosto.

Margot Robbie y Greta Gerwig, protagonista y directora de “Barbie” han recogido el guante de Tom Cruise posando delante de un cartel de “Oppenheimer” con sus entradas para la noche de estreno, apoyando a su competidora en taquilla.

Pero Margot y Greta no se quedaron ahí, y también compraron sus boletos para ver “Indiana Jones y el dial del destino” y para “Misión imposible: Sentencia mortal parte 1”.

Así que la pelota está en el tejado de Christopher Nolan y Cillian Murphy, director y protagonista del biopic sobre el creador de la bomba atómica. ¿Les veremos frente a un póster de 'Barbie' apoyando a su rival?

Lo que está haciendo Cruise por los estudios de Hollywood es algo que debería ser visto como un gran gesto de compañerismo.