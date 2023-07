Pese a su corta edad, Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, ya incursionó como emprendedora en el mundo del arte, al abrir una cuenta de Instagram donde comercializa algunas de las obras que crea, basadas en personajes animados muy famosos de la cultura pop, sin embargo, parece que el negocio no comenzó con el pie derecho.

Desde hace unos dias, la hija de Bárbara de Regil se volvió blanco de críticas luego de que comenzara a vender sus dibujos en miles de pesos; usuarios afirmaron que su trabajo no vale tal cantidad de dinero pues consideran que parecen ser realizados por un principiante. Esto pasó.

Hija de Bárbara de Regil vende sus ''pinturas'' en más de 10 mil pesos y la critican

Y aunque Mar, de 19 años, ha mostrado que quiere comenzar a generar sus propias ganancias, además de las que podría estar generando en redes sociales, parece que los usuarios no han tomado a bien que la joven quiera vender las obras y pinturas que realiza al lienzo, debido a que, varios fans que se interesaron en conocer el precio de sus dibujos se quedaron con la boca abierta al conocer el dinero que pide pues indican que van desde 3 mil a 10 mil, dependiendo del cuadro.

Algunos usuarios han escrito:

"¿Neta es broma? 3 mil 700 pesos por los cuadros cul*r*s de Mar de Regil?" "¿Quién fuera Mar de Regil para pintar de la v*rg* y atreverse a pagar por ello". "Wey, yo estoy estudiando una licenciatura en artes visuales y no me atrevo a vender mis pinturas en más de 500 pesos, que aparte son originales, no imágenes de Pinterest ... lo de Mar de Regil es una mentada de madre, de verdad". "¿Alguien sabe quién carajos asesoró a Mar de Regil y le dijo que sus pinturas valen eso? Se la mam* con los precios y ni originales son".

Yo dando mi apreciación estética sobre las obras de Mar de Regil pic.twitter.com/abW02bt0Qj — André Bertuccelli (@AndrBertuccell3) July 30, 2023

Y aunque Mar no se ha pronunciado al respecto,su única respuesta fue cerrar los comentarios de la cuenta de Instagram en la que los vende, pero aún es posible ver los videos que realizó cuando comenzó la venta.

un Mar de Regil auténtico https://t.co/BjFdRtmKiB — cinnamon boy (@iAleexs) July 30, 2023

Mar de Regil se tomó muy enserió las palabras de barbie. uD83EuDD2D pic.twitter.com/LinI525i4t — ithinkistef uD83EuDD8B (@ghost_think28) July 30, 2023

Yo viendo los precios de las pinturas de Mar de Regil: pic.twitter.com/jmrGsUsyTm — Godinez Premium. (@DimeMarkin) July 30, 2023