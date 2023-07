Lolita Ayala preocupa por su estado de salud; reaparece usando oxígeno y bastón

Lolita Ayala preocupó a sus seguidores luego de aparecer con bastón y tanque de oxígeno en la reciente misa que se hizo en honor de Talina Fernández, quien era su íntima amiga.

La periodista decidió dar unas declaraciones sobre lo mucho que extraña a "La dama del buen decir" y aprovechó también para aclarar ante los medios de comunicación su estado de salud. Esto fue lo que dijo.

“La extraño un montón, era como parte ya de mi vida, era tan simpática, era tan feliz de estar con ella que sí me hace falta todavía y seguramente así será siempre”, señaló conmovida Lolita Ayala

Por otro lado, varios reporteros que estaban en el lugar le preguntaron sobre su estado de salud, y ante esto Lolita Ayala confirmó que no se encuentra del todo bien, pues desde que sucedió su fatídico accidente en helicóptero, ha tenido severas consecuencias y lesiones que hoy en día la tienen un poco delicada, a tal grado que debe utilizar tanque de oxígeno y un bastón para poder caminar.

“Desde que me caí en el helicóptero ya no quedé bien de mi columna porque se rompió mi columna y luego me caí en mi casa y me rompí la cadera y el fémur para acabarla de amolar, entonces no me ha quedado bien la pierna derecha, que es donde se dio la rotura de fémur y ando con bastón y (uso oxigeno) solo en la Ciudad de México porque me falta el aire, pero no es siempre fue recomendación médica”, aclaró

Para finalizar, Lolita Ayala señaló que constantemente hace visitas al doctor para chequeos de rutina y prevenir cualquier situación adversa, sin embargo, confesó que ya tiene listo su testamento y dijo estar satisfecha por el legado que dejará en la vida,