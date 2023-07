MasterChef Celebrity México 2023 ya está en la mitad de temporada y ya podríamos saber quién es el eliminado hoy domingo 30 de julio dentro del programa.

Ya solo quedan los mejores participantes de esta edición de celebridades y los jueces no han dejado de ser exigentes en ningún momento, por lo que la competencia es más cerrada y también más estresante. Aquí te decimos quién sale hoy de MasterChef Celebrity México.

MasterChef Celebrity México 2023: ¿Quién es el eliminado hoy 30 de julio?

¿Qué pasará hoy en MasterChef Celebrity México?

De acuerdo con el avance mostrado en redes sociales, este domingo de nueva cuenta habrá mucho estrés dentro de la cocina de MasterChef Celebrity. La chef Zahie Téllez advierte desde el principio que cada vez serán más estrictos, pero al parecer algo ocurre y Paco Palencia explota contra sus compañeros.

Cabe mencionar que las cosas podrían cambiar para los jueces, pues Romina Marcos revela que podrían haber castigos para ellos o se podrían llevar alguna sorpresa que no sería de su agrado: de hecho, es Claudia Lizaldi quien podría confirmar dicha información pues le dice a la chef Zahie algo relacionado con las reglas del programa.

Además, Fabiola Campomanes de nueva cuenta está en medio de la polémica y manda un fuerte mensaje sobre si los platillos que elabora no son del agrado de los demás, pues no es su problema. Pese a esto, alguien hace llorar al chef Poncho Cadena y no puede evitar las lágrimas.

Según información filtrada en redes sociales, el eliminado hoy en MasterChef Celebrity México 2023 podría ser Ana Patricia Rojo, pues al parecer este domingo los nervios y la presión no jugarían a su favor. Cabe mencionar que, también resuenan otros nombres de participantes como Fabiola Campomanes y Paco Palencia para abandonar el reality de cocina.

Es importante decir que esta información no está confirmada y habrá que esperar a ver el programa para conocer quién sale hoy de Masterchef México 2023.

¿Qué participantes están en MasterChef Celebrity México 2023?

Aquí te dejamos la lista completa con los participantes de MasterChef Celebrity México 2023.

Irma Miranda

Romi Marcos

Mónica Dionne

Fabiola Campomanes

Ana Patricia Rojo

Alma Gómez "Cositas"

Manu NNa

Francisco "Paco" Palencia

Eduardo Capetillo Gaytán

Lista de eliminados de MasterChef Celebrity México 2023

Alejandro Lukini

Pedro Prieto

Poncho de Nigris

Gabriela Goldsmith

Padre José de Jesús

Jimena Longoria

Emir Pabón

Jorge El Travieso Arce

Cibernético

Lis Vega

Ivonne Montero

¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity México 2023 EN VIVO?

Podrás ver MasterChef Celebrity 2023 en vivo todos los domingos a las 8:00 pm (tiempo del centro de México) a través de TV Azteca así como del sitio web.