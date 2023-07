¿Qué le pasó a Johnny Depp? Reaparece utilizando bastón y preocupa a sus fans

Fue apenas la semana pasada que Johnny Depp alertó a sus fanáticos al ser hallado aparentemente inconsciente en un hotel de Budapest durante la gira que tiene actualmente con su banda Hollywood Vampires.

A casi dos semanas del incidente, medios internacionales captaron al actor usando un bastón para ayudarse a caminar algo que también causó preocupación entre sus fans.

En las imágenes, se puede apreciar a Johnny Depp muy alegre y conviviendo con algunos seguidores que lo esperaban afuera para obtener un autógrafo y tomarse una foto con él. Aunque se notaba bien de salud, se observa que cojea un poco y tiene dificultad para caminar.

Johnny Depp reapareció con un bastón tras quedar inconciente en Budapest https://t.co/ONLlT3Jwyt pic.twitter.com/Op6a6aDX6N — Contexto Tucumán (@contextotuc) July 30, 2023

Recordemos que hace unos meses el actor sufrió una fractura de tobillo, por lo que tuvo que posponer algunos conciertos en Boston, New Hampshire y Nueva York: “Johnny ha sufrido una dolorosa lesión en el tobillo después de sus recientes apariciones y su médico le ha aconsejado que no viaje”, comunicó en su momento el sitio Page Six.

¿Qué le pasó a Johnny Depp y cuál es su estado de salud?

Pese a que no se sabe si es aquella lesión en el tobillo la que le esté dando molestias, como lo mencionamos anteriormente, el también conocido como "Jack Sparrow" causó polémica tras lo sucedido hace ocho días en Hungría.

Los organizadores del evento tuvieron que cancelar la participación del actor y su grupo y no dieron más detalles sobre su estado de salud.

De acuerdo con diversas fuentes, la celebridad estuvo de fiesta durante la noche anterior al concierto y había comentado que no se sentía muy bien, por lo que no asistió a la prueba de sonido.