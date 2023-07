Concierto íntimo de Joss Favela en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Como una forma de “desnudar” sus composiciones y acercarse de una manera más íntima a sus fieles seguidores, Joss Favela se presentará el próximo 2 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional.

“Yo soy ese momento donde la canción se desnuda”, dijo el cantante, ícono del género regional mexicano y postulado seis veces al premio Grammy.

Esta será la primera ocasión en la que Favela se presente en un escenario tan emblemático como el Lunario, considerado la antesala del Auditorio Nacional, donde contará con un repertorio de canciones que han sido interpretadas tanto por él como por otros artistas.

“Me gusta, porque a veces tengo la oportunidad de contar un poco de cómo nació una canción, la gente aprecia conocer detalles”, señaló.

No obstante, reconoció que “hay cantantes que llevan las rolas (canciones) a otro nivel” aunque aseguró que cuando él las interpreta “ofrezco otra cosa, la esencia de la rola”.

Pese a la polémica que ha generado la popularidad de los corridos tumbados, el cantautor consideró que es bueno que esta música ponga en el mapa la música regional mexicana.

“Creo que lo que no se renueva tarde o temprano muere”, opinó.

“Lejos de si la escucho o no (el corrido tumbado), o lo haría o no, yo me enfoco en decir: nos están poniendo en el mapa de alguna forma”, destacó.

No obstante, pidió darle crédito a todo lo que se hizo antes en el regional mexicano para evolucionar a lo que ahora son los corridos tumbados, que han trascendido a otras fronteras.

“Hay mucha gente que hizo muchas cosas antes y no me refiero a mí, ojo, hay gente que hizo muchas cosas previas”, expresó.

El artista afirmó que no considera que actualmente exista un tipo de música como la regional mexicana que pueda tener “esa esencia y esa oportunidad de hablar de esa forma”.

Por ello, el compositor de “Te hubieras ido antes” y “Me vas a extrañar”, no descartó en algún momento colaborar con artistas como Peso Pluma y Natanael Cano, los máximos exponentes de los corridos tumbados.

“Cuando ya te metes de fondo necesitas escarbarles, son morros (jóvenes) con mucho talento y algo están haciendo bien, algo están haciendo bien que la gente no puede estar equivocada”, manifestó.

Finalmente, sin querer dar nombres, adelantó que en su presentación del próximo 2 de septiembre contará con algunas colaboraciones, además de que por primera vez asistirá su familia a presenciar su show, entre ellos, su padre, a quien considera su más grande fan.

“Se siente muy bonito que él esté muy orgulloso. Que tu papá esté orgulloso de ti es algo bien perrón (bonito)”, concluyó.