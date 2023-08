Niurka arremete con Jorge Losa y La Barby Juárez luego de que hablaran mal de ella

MÉRIDA.— Niurka Marcos una vez más dejó ver que sigue al pendiente de todo lo que sucede dentro de La Casa de los Famosos México, y aunque su hijo, Emilio Osorio, sigue en la competencia por llegar a la gran final, ella no pierde de vista al resto de los habitantes. Tal es el caso de los integrantes de la habitación del cielo: Jorge Losa y La Barby Juárez, quienes al parecer se han convertido en sus nuevos enemigos.

Y es que la polémica vedette, actriz y cantante, no podía quedarse callada luego deque a través de la transmisión 24/7 (por Vix) el español y la boxeadora hablaron “pestes” de ella.

¿Qué dijo Jorge Losa y La Barby Juárez que enojó a Niurka?

Antes de que Jorge Losa se convirtiera en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México tuvo una plática con La Barby Juárez.

En dicha charla, el español (señalado como el protegido de la producción por su supuesta relación con la productora del programa: Rosa María Noguerón Hernández) y la boxeadora señalaron que la exesposa de Juan Osorio no ha ganado ni un solo reality en el que ha participado porque siempre tiene problemas con todos.

Como era de imaginarse, la cubana arremetió contra Jorge Losa y La Barby Juárez, pero Niurka sorprendió al externar que esas críticas habrían provenido de la productora del programa.

“Parece que Rosa María [Noguerón Hernández] le ha contado mucho de mí y parece que le dijo a Jorge y a La Barby que se pusieran a hablar mierd*s de mí”, expresó la vedette.

Niurka también afirmó que la productora del programa de Televisa está “ardida” por haberse echado encima a un “alacrán”. Asimismo, la polémica cubana se lanzó contra Losa y reiteró que él también sufrirá las consecuencias de sus palabras.

“Pin*$#& p3nde*"#$, es de los hombres que va por la vida vendiendo la p*#%$ vendiendo lo bueno que está. De esos que no tienen cerebro. Ay, Rosa María, qué pequeñito cerebro tienes, tan bobita. Pones a tu gü*y a hablar mal del mi, que no he ganado ningún reality. Yo gané ‘México baila’ estúpid*”.

Finalmente, Niurka le mandó un contundente mensaje a Rosa María y le pidió que le diera a conocer a Jorge Losa que ella es la culpable de exponer el fraude que quieren hacer en La Casa de los Famosos México.

Cabe recordar que, desde que Ferka salió de La Casa, el rumor del supuesto romance entre Jorge Losa y la productora se intensificó a tal grado que se especuló que solo por esta situación el español llegaría a la final.

