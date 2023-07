Tienda de manualidades sorprende a fans de Taylor Swift con su estrategia de venta (Memes)

El "Eras Tour" de Taylor Swift no sólo ha causado furor por lo difícil que resultó a los "swifties" (como se denominan los fanáticos de la cantante estadounidense) para conseguir los boletos de los conciertos que ofrecerá en Ciudad de México en agosto próximo, sino porque en medio de los preparativos para recibir a la artista en el país, muchos se han dado a la tarea de realizar las llamadas "pulseras de amistad" con el nombre de las canciones de la artista.

Se trata de una nueva tendencia surgida a partir del "Eras Tour" de Taylor Swift, que consiste en intercambiar pulseras o brazaletes de la amistad después del concierto.

Esta nuevo trend (tendencia) tiene su origen en las propias palabras de la intérprete, específicamente de la letra de su canción "You're On Your Own Kid" de "Midnights", en la cual dice: "Porque había páginas pasadas con los puentes quemados.Todo lo que pierdes es un paso que das. Así que haz las pulseras de la amistad. Aprovecha el momento y pruébalo. No tienes por qué tener miedo".

De acuerdo con la revista Elle, las pulseras de la amistad no tienen más significado que éste, pero es obvio que para los seguidores de la intérprete de "Karma", se trata de una cosa seria, por lo que en TikTok existen cientos de vídeos de fanáticos intercambiando esta especie de "souvenirs" o recuerdos con extraños con los que compartieron momentos del concierto.

¿Cómo son los brazaletes de amistad de The Eras Tour? Estas son unas ideas

En realidad no hay un manual que diga exactamente cómo es un brazalete de la amistad del "Eras Tour", por lo que los swifties pueden dar rienda suelta a su creatividad, aunque algo que comparten son los títulos de canciones, letras de canciones y otras referencias de Taylor Swift en sus pulseras.

"Algunos, incluso, están incorporando referencias a momentos virales de la gira, como cuando Taylor se tomó el tiempo para gritarle a un miembro de seguridad que estaba molestando a un fanático durante un espectáculo", destaca Elle.

La euforia ha sido tal, que México no podía quedar excluido de esta tendencia, así que los seguidores mexicanos se han lanzado a todas las tiendas de bisutería y manualidades para iniciar su elaboración de las pulseras de amistad.

Fantasías Miguel la "rompe" con "marketing" del "Eras Tour"

La tarde del martes, el nombre de una conocida tienda de manualidades para crear "fantasías" se volvió viral, debido a que varios fanáticos de Taylor Swift descubrieron que el lugar ya se había adelantado a las necesidades de sus clientes e incluso montó exposiciones de modelos de brazaletes de la amistad para darles ideas.

El hecho, como era de esperarse, rápidamente se volvió motivo de memes, entre los que consideraron que la tienda conoce bien a sus potenciales clientes y que seguramente recibirían a muchos "swifties" en las próximas semanas antes del concierto.

Aquí algunos de los memes de Fantasías Miguel promoviendo las pulseras de amistad para el concierto de Taylor Swift.

