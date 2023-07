Muere la cantante Coco Lee, voz original de ''Mulán'', tras atentar contra su vida

Coco Lee, reconocida actriz y cantante y quien fuera la voz original de "Mulán", murió este miércoles a los 48 años de edad luego de intentar suicidarse.

A través de sus redes sociales, sus hermanas mayores Carol y Nancy revelaron que Coco intentó quitarse la vida el domingo pasado y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital; cuando llegó, los especialistas la mandaron a terapia intensiva y estuvo en coma hasta que falleció.

Según reportes y declaraciones de sus familiares, la actriz sufría depresión desde hace unos años y su salud mental había empeorado en los últimos meses.

"Aunque Coco buscó ayuda profesional e hizo todo lo que pudo para luchar contra la depresión, por desgracia ese demonio que llevaba dentro pudo con ella", expresaron sus hermanas.

¿Quién era Coco Lee, voz de Mulán que murió tras intentar suicidarse?

Coco Lee fue la voz principal de "Mulan", en 1998, y cantó el icónico tema 'Mi Reflejo' en la versión en mandarín del filme; el la versión americana es Christina Aguilera quien la canta.

Coco fue, en 2001, la primera estadounidense de origen chino en actuar en los Óscar, gracias al tema nominado a mejor canción original "A Love Before Time", de la cinta "Crouching Tiguer, Hidden Dragon". Además, también fue la primera embajadora de la marca Channel de ascendencia china para la región asiática. Fue una de las máximas celebridades e ícono pop en su país natal.

"Coco también es conocida por haber trabajado incansablemente para abrir un nuevo mundo a los cantantes chinos en la escena musical internacional... ¡Estamos orgullosas de ella!", escribieron Carol y Nancy Lee en su comunicado.

Lee vivió en Estados Unidos desde los 9 años; ahí estudió la primaria, secundaria y bachillerato. Se dedicó a la música y se convirtió en la primera cantante china firmada por Sony Music, con álbumes publicados tanto en inglés como en cantonés.

También participó como jurado en concursos musicales de televisión como China Idol y apareció en tres películas: 'No Tobacco' de 2002. 'Master Of Everything' de 2004. 'Forever Young' de 2015.