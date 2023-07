La Casa de los Famosos México. Niurka reacciona a la nominación de Emilio Osorio

MÉRIDA.— Una vez más, Niurka Marcos recurrió a las redes sociales para pronunciarse sobre lo que pasó en la gala de nominación de La Casa de los Famosos México, este pasado miércoles 5 de junio. Como era de imaginarse, la vedette salió en defensa de su hijo Emilio Osorio, quien por primera vez y —de forma sorpresiva— se convirtió en uno de los cuatro nominados.

Debido a lo inesperado que resultó para el 'Team infierno' la nominación del también hijo del productor Juan Osorio, éstos pidieron la ayuda de la cubana, pero ella por cuenta propia lanzó una advertencia.

Wendy y poncho le piden ayuda a Niurka JAJAKA uD83EuDD1FuD83CuDFFD???uD83DuDD25#LaCasaDeLosFamosoMx pic.twitter.com/Mgh0VOnMEz — ely (@elycastdua) July 6, 2023

Emilio Osorio fue nominado; Niurka habla de la posible eliminación de su hijo

Las nominaciones en La Casa de los Famosos se están poniendo más interesantes, pues al haber menos participantes, todos —incluyendo a los "favoritos"— están en riesgo de ser votados y, posteriormente ser eliminados.

Tal es el caso de Emilio Osorio, quien fue la gran sorpresa de la noche, pues nadie se esperaba que se convirtiera en uno de los cuatro nominados. Y si bien no recibió tantos votos como La Barby (10) o Paul Stanley (8), si obtuvo los puntos necesarios (3) para formar parte de "la lista negra".

¡Estamos frente a una alineación de nominados que nos tendrá tensos de aquí al domingo! uD83DuDE31#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/Pa6fDOy2uW — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 6, 2023

Debido a su inesperada nominación, integrantes del 'Team Infierno' una vez más a través de las cámaras dentro de La Casa, pidieron el apoyo de la gente para salvar a su compañero, aunque en especifico se dirigeron a la también apodada 'Mujer escándalo' para que ayude a Emilio.

Niurka Marcos, desde la comodidad de su casa en Mérida, Yucatán, también se mostró asombrada de que su hijo fuera nominado y no Bárbara Torres, sobre todo después de la "crisis" que tuvo tras pelearse en dos ocasiones y en una misma noche con Sergio Mayer.

Niurka habla de cómo le da risa que Poncho confrontó a Barbara y está lo negó #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/8JgNJfwtGT — uD83DuDC9BuD83DuDC9B (@readyforti) July 6, 2023

No obstante, en un vídeo compartido en sus historias de Instagram, la cubana indicó que recibió decenas de mensajes en los que le informaron que Diego de Erice, conductor del programa, afirmó que esta vez "Niurka no podía salvar a Emilio"; esto en referencia a que la vedette, siempre ha salido en defensa de sus hijos cuando éstos se encuentran envueltos en algún problema.

“Ya me escribieron de todos lados pa' avisarme, 'Mamá Niu, ve lo que dijo Diego (de Erice)', 'Niurka no lo va a poder salvar'. Pues si ustedes no meten las manos, tal vez sí, Diego. "Espero que ustedes no metan las manos y dejen al público jugar, ¿Pa' qué me buscan la lengua?", expresó la también cantante.

Y los Nominados son

Barby, Paul, Sergio y Emilio uD83DuDE31uD83DuDD25uD83DuDCA3

A votar por el Tata Sergio Mayer

Ahora si Tiembla @OfficialNiurka #Emilioosorio #LaCasaDeLosFamosoMx - pic.twitter.com/Nox5RwdIbK — La Casa de Los Famosos Fans (@fanslcdlfmx) July 6, 2023

Y aunque muchos creyeron que Niurka estallaría y arremetería contra Bárbara Torres y La Barby, quienes nominaron al joven actor, la realidad es que la polémica vedette se dijo emocionada y simplemente se limitó a pedirle a los espectadores que apoyen a su hijo para que siga en la competencia.

"No mam#$%*, me tienen loca toda la gente hablándome. Estoy muy emocionada. A darle duro, mi gente. Con fuerza y con huev"$%", mencionó la cubana, quien a diferencia de otras ocasiones, esta vez se mantuvo tranquila.

