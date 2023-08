Gloria Trevi: Víctimas revelarían dónde está Sergio Andrade tras demanda en Estados Unidos

Momentos contrastantes son los que está viviendo Gloria Trevi, ya que, mientras el día de ayer se dio a conocer el tráiler de su bioserie "Ellas soy yo", al mismo tiempo se llevaba a cabo la primer audiencia en Estados Unidos por la demanda de corrupción de menores que hay en su contra.

A dicha cita acudieron María Raquenel Portillo, conocida como Mary Boquitas, quien también es mencionada en los documentos, acompañada de su abogada y su esposo; por parte de la cantante se presentó su abogada Camille Vazquez, la misma que defendió a Johnny Depp; pero sin su representada ya que no fue necesaria su presencia.

A principios de 2023 se dio a conocer, a través de la revista Rolling Stone, que dos mujeres habían demandado a Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel por corrupción de menores y abuso; delitos de los que habrían sido víctimas cuando ellas tenían 13 y 15 años de edad.

En la audiencia, que se llevó a cabo en el condado Glendale de Los Ángeles, las demandantes señalaron, a través de sus abogados; que fue Gloria Trevi quien las preparó para mantener relaciones sexuales con Sergio Andrade, a pesar de que en ese entonces eran menores de edad.

Revelarían donde está Sergio Andrade e identidad de las víctimas

El juez estimó que no había elementos suficientes para que las mujeres permanecieran anónimas, así que dio un plazo de 60 días para que se aportaran pruebas suficientes para que sus identidades no sean reveladas en lo que resta del juicio, de lo contrario sus nombres saldrán a la luz.

También se reveló que las presuntas víctimas conocen el paradero de Sergio Andrade, así que la autoridad pidió que se diera a conocer la dirección del productor para que éste fuera notificado.

El equipo legal de la cantante, el cual está conformado por seis abogados, explicó que están pidiendo precisamente que se revelen los nombres de las demandantes, que no se tomen en cuenta lo ocurrido en territorio mexicano para este juicio y que las pruebas que ellos aporten no sean expuestas a los medios de comunicación.

Las siguientes audiencias están programadas para el próximo mes de septiembre y enero del 2024. Aún no se sabe si Sergio Andrade estará presente en alguna de ellas y si Portillo contará con un equipo legal, ya que había pedido defenderse a ella misma, pero, aun así, la corte le asignó un abogado de apoyo.

