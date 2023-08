Thalía protagoniza bochornoso momento en vídeo de TikTok; se quedó sin ''pelo''

EE.UU.— No cabe duda que Thalía a sus más de 50 años sigue luciendo radiante. Sin embargo, esa belleza que muchas veces cientos de personas han elogiado, en parte se debe a uno que otro "truquito". El actual "accidente" que sufrió ayudó a comprobar esta idea.

Como era de imaginarse, el bochornoso momento que protagonizó la cantante de inmediato se volvió viral, aunque también generó la duda, pues algunos internautas cuestionaron el por qué la también actriz usa peluca.

No importa las veces que cambie de estilo de cabello, de color, de peinado, siempre regreso a mi cabello al natural. Me hace sentir “en casa”, más yo. Feliz fin de semana hermosuras uD83EuDEF6uD83CuDFFC? pic.twitter.com/WSpPr3w44a — Thalia (@thalia) August 5, 2023

Thalía pierde la peluca mientras grababa un vídeo de TikTok; su reacción se viraliza

La intérprete de "Amor a la mexicana" suele generar gran revuelo con los vídeos que comparte en TikTok, pues varios usuarios ha dicho sentir extrañeza ante las publicaciones de la cantante.

Sin embargo, en esta ocasión, quien se llevó tremenda sorpresa fue la protagonista de telenovelas como "Marimar", "María Mercedes" o "María la del barrio", pues no imaginó que viviría un incómodo y bochornoso momento.

Y es que en el vídeo que se ha hecho viral se puede ver como Thalía comenzó a realizar la grabación del clip con el remix de "Smooth Operator" de Sade (como música de fondo). Y aunque aparentemente, la cantante tenía la intención de realizar un baile sensual esto no se logró,

Asimismo, en un momento del vídeo, Thalía hace un movimiento con la cabeza y termina perdiendo la peluca que traía puesta, y que aparentaba ser su cabello natural.

La reacción de la intérprete de "No, no, no", fue la que evidenció que lo sucedido no era parte del plan, pues además de mostrarse asustada y avergonzada porque quedó al descubierto que estaba "pelona", este percance le generó tanta incomodidad que optó por finalizar abruptamente el clip de TikTok.

Como era de imaginarse, este incómodo momento que protagonizó la cantante de inmediato se volvió viral, y aunque varios internautas emitieron comentarios en los que le recordaron que ella es bella con o "sin pelo", otros más optaron por reírse de esta situación, pues no imaginaron que Thalía perdería su peluca en pleno vídeo.

Unos cuantos cibernautas sintieron curiosidad del porque recurrió a una peluca, cuando podría optar por las extensiones.

Tras la situación "embarazosa" que vivió la también exTimbiriche, ésta salió a aclarar lo sucedido. Fue así como la cantante afirmó que se trató de una pequeña broma, pues todo fue actuado.

Cabe destacar que Thalía no solo es una figura destacada en el medio de la música y la televisión, también en redes sociales, especialmente en TikTok, pues en esta plataforma digital suele compartir muchas vídeos bastante ocurrentes y peculiares, pero sobre todo no muy comunes.

Y es que de acuerdo con la cantante, la intención de sus locos vídeos siempre ha sido la de generar contenido para sus seguidores y así poder interactuar con ellos.

