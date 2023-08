Gloria Trevi se atreve a mirar el pasado con una serie en Vix+

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—Cuando voltea atrás, Gloria Trevi resume entre risas: “Mi vida han sido muchas en una sola”.

Ahora se atreve a mirar el pasado, a 18 años de haber recuperado su libertad, de haber empezado de nuevo su carrera musical y, sobre todo, de sentirse emocionalmente bien, lo suficiente incluso para contar su historia en “Ellas soy yo”.

“Es hablar de mi historia en este momento en el que me va muy bien en España, en mis conciertos en México, en que puedo llenar arenas y Auditorios nacionales con récords, porque es lo que hace que de te dé esperanza, que digas: 'me puede ir de la chin... pero puedo levantar la cabeza y seguir adelante, y puedo encontrar un amor verdadero, un amor bonito’, porque no nada más es lo profesional, es lo personal. Es parte importante del mensaje de la serie”, señala.

Reconoce que aún se siente vulnerable, a punto del estreno de la bioserie por la plataforma ViX+, y de que surgirán críticas, pero aclara que no fue hecha para exhibir a los que la atacan.

“Hablo de mis errores, también de mis aciertos. Pero, si no contaba mi historia, me iba a quedar en deuda con la vida, porque entonces para qué viví lo que viví, era como no regresar a la cárcel, y yo regresé a la cárcel y fui varias veces; dejé de ir por la violencia que se puso muy fuerte, entonces he ido a hospitales, pero quiero regresar a ver a las personas que están dentro, a platicar con ellas. No quedarme (ríe). Pero tampoco me da miedo...”.

Llegar a este momento de compartir lo que vivió, con la ayuda y la producción de Carla Estrada, tomó un tiempo y un proceso, comparte la cantante regiomontana.

Aunque siempre le preguntaban sobre lo que había pasado —fue detenida junto con su productor musical en Brasil el año 2000, acusada de corrupción de menores y absuelta en septiembre de 2004—, no había querido tocar el tema públicamente.

“Primero no quería ni hablar del pasado porque estaba saliendo de la situación y no quería saber de jueces ni de abogados ¡de nada! Necesitaba ponerme a trabajar, era madre soltera, tenía un bebé de dos años que me necesitaba y una familia con deudas. Por eso evitaba voltear hacia atrás, era todo hacia adelante. Pero ahora dije: es el momento”. “No busco perjudicar a nadie”.

Trevi dice que la serie no necesariamente transcurre en orden cronológico ni cada personaje corresponde a uno solo de la vida real.

“Queriendo proteger a las víctimas de ese sujeto —su exproductor—, pusimos muchos personajes empalmados, son tres en uno. Y siempre son anécdotas que me provocaron situaciones emocionales, sentimentales, físicas, por eso están ahí, pero de ahí en fuera estoy tratando de no perjudicar a nadie y no necesito hacerlo. Y si alguien sale ahí es porque solito hizo lo que hizo”.

Recordar algunos pasajes de su vida, como el divorcio de sus padres, ha sido catártico, por eso no está del todo lista para ver su bioserie, acepta, pero si sus hijos quieren verla, no se los impedirá.

“Uno de ellos me preguntó: ¿quiéres que la vea, mamá? No sé, como tú quieras, te aviso que es muy fuerte y tampoco quiero que tú agarres coraje con alguien que me haya lastimado. Prefiero que te enfoques en la gente bonita que me quiere. Si quieres ver un capítulo o toda la serie, hazlo y cualquier duda que tengas me preguntas, no pasa nada”, concluye.