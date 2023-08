Exhiben un ''nuevo fraude'', revelan que no se puede votar por Wendy Guevara

Usuario señala no poder votar por Wendy Guevara; acusan de fraude a la producción. (Megamedia).

CIUDAD DE MÉXICO.— Una vez más, La Casa de los Famosos México se encuentra envuelto en acusaciones de fraude, pues a horas de que se lleve al cabo la gran final del reality, seguidores de Wendy Guevara han denunciado tener problemas con el sistema de votación del sitio oficial.

Fans exhiben supuesto fraude; no puede votar por Wendy Guevara

Ahora, a través de Twitter, cientos de internautas han revelado que estaba teniendo dificultades para votar por Wendy Guevara, y así poder convertirla en la ganadora del premio de 4 millones de pesos.

Sin embargo, varias personas al parecer, han detectado un fallo en la página oficial del programa, pues no se puede votar por la originaria de Guanajuato.

De acuerdo con una usuaria, quien compartió un vídeo en su cuenta de TikTok, mostró como ha intentando seleccionar a la influencer para darle su voto, pero en su lugar, aparece el ícono de Sergio Mayer.

En el clip, ella menciona: "Quiero votar por Wendy y me pone a Sergio, ni modo, no votaré".

Ayer no podía votar por Wendy y pensé que era error de la app, hoy me encuentro este video y veo que están haciendo lo mismo con otras personas.#LaCasaDeLosFamosoMx #LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/a0tZEXbsiP — LA JOSE ? (@lajose) August 9, 2023

Tras este vídeo que de inmediato desató los comentarios, otros usuarios compartieron experiencias similares: "Me está pasando lo mismo pero con Nico. He estado así desde el lunes", "A mí me pasó igual, pero con Poncho", "Etiqueten a la productora", fueron algunas de las declaraciones de quienes se han quejado de este "fraude".

Cabe destacar que la mayoría de los usuarios quienes se han quejado de no poder votar por la integrante de "Las Perdidas", lo han hecho desde su dispositivo móvil.

Es por ello que, algunos usuarios han sugerido a quienes no pueden votar por la influencer transexual, que recarguen la página o reiniciar el celular para solucionar el problema: "Debes revisar tu teléfono".

