Brincos Dieras fue lesionado en pleno show; ambulancia lo trasladó a un hospital

TORREÓN.— Brincos Dieras una vez más desató la preocupación de sus fans luego de que fuera llevado a un hospital tras uno de los shows que ofreció en Torreón, Coahuila.

“El payaso más irreverente”, como también es conocido, dio tremendo susto a sus seguidores al ser lesionado sobre el escenario y en pleno espectáculo. No obstante, él mismo se encargó de compartir un vídeo del momento en que se lesionó, y de revelar cómo se encuentra tras "el ataque".

¿Qué le pasó a Brincos Dieras? ¿Cómo fue lesionado en pleno show?

Mediante su cuenta de Instagram, Jean Carlo, conocido como Brincos Dieras compartió una grabación en la que se le puede ver vendado del tórax mientras está recostado en una camilla y está siendo subido a una ambulancia.

En el vídeo, también se le observa con una cara de dolor y sufrimiento. Este inquitante clip fue acompañado por un mensaje en el que se puede leer: "lesionan costilla de Brincos Dieras".

Esta grabación de inmediato alarmó a sus seguidores, por ello el comediante explicó qué le pasó; asimismo aprovechó este clip para pedirle comprensión al público de Culiacán, Sinaloa, donde se presentaría días después de los show dados en Torreón, pero debido a que terminó lesionado, las fechas tendrán que reagendarse.

En cuanto a los sucedido, el humorista de 50 años de edad publicó el momento en el que durante un show un par de hombres comienzan a bromear con él en el escenario, y como parte de los juegos pesados —que suelen ser parte de sus show— uno de ellos pretende someterlo, lo que provoca que éste caiga al piso.

Así fue la lesión que sufrió Brincos Dieras en uno de sus shows, la cual, lo obligó a ser trasladado al hospital en ambulancia uD83EuDD21uD83DuDE91 pic.twitter.com/E2oUctNM2E — Lo + viral (@VideosVirales69) August 14, 2023

Tras ello, dos de las personas que se hallaban sobre el escenario se le lanzan encima. Aparentemente ese habría sido el momento exacto en el que fue lesionado, dado que grito en al menos dos ocasiones para pedir apoyo.

Cuando se logró incorporar con ayuda de otras personas explicó que sintió cómo le tronó la costilla. Aunque este aviso causó la risa de los asistentes, al finalizar el show el comediante tuvo que ser evacuado en ambulancia y trasladado a un hospital donde fue atendido.

Brincos Dieras revela cuál es su estado de salud

En su cuenta de Instagram, Brincos Dieras señaló que tras tacleado por sus fans creyó que terminó con "una fisura", pero afortunadamente solo se trató de un "fuerte golpe". Y si bien ya se encuentra recuperándose, advirtió que en sus siguientes presentaciones, ya que "no podrá hacer esfuerzos y no habrá maromas".

“¡Mi raza! ¡Estoy bien! Si me llevó la ambulancia porque pensaron que era una fisura, pero bendito Dios sólo fue el golpe con medicamento sale... Nos vemos en Culiacán solo pido de su comprensión, ya que no puedo hacer esfuerzos y no habrá maromas posiciones con Brincos helicópteros. Muchas gracias”, escribió el comediante.

Te puede interesar: Brincos Dieras fue hospitalizado de emergencia; aclara su estado de salud