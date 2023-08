Wendy Guevara se reencuentra con Marlon Colmenarez; desata las críticas

CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de ganar el primer lugar en La Casa de los Famosos México y el premio de los 4 millones de pesos, Wendy Guevara se ha convertido en el centro de atención. Y, como suele suceder con las celebridades (ahora que se ha convertido en una), cada uno de sus movimientos están siendo registrados.

Es debido a ello que en redes sociales, rápidamente se viralizaron un par de vídeos, los cuales han generado los comentarios, ya que internautas aplaudieron que continuara muy cerca de Nicola Porcella, pero han criticado severamente que continúe "dependiendo" de Marlon Colmenarez.

Que no se pierda la costumbre de molestarse entre sí los WencolauD83EuDD2A#WendyGuevara#NicolaPorcella

#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/LOaOaZqJPx — Margaret Maklen (@MaleMon4) August 14, 2023

¿Nicola Porcella y Wendy Guevara son captados en un auto de lujo a la salida de Televisa?

En Twitter, el martes 15 de agosto se convirtió en tendencia el nombre de la guanajuatense y el peruano, esto luego de que se viralizara un corto clip en el que se ''mostraba'' a los integrantes del 'Team Infierno' juntos dentro de un automóvil de lujo.

Sobre este grabación, no se tiene un contexto claro, pues en el vídeo solo se alcanza a ver a Nicola Porcella supuestamente hablando con Wendy Guevara, quien presuntamente iba como copiloto.

Sin embargo, la escasa información no evitó que internautas se emocionaran de verlos juntos. Asimismo, este clip causó que fans de los exhabitantes de La Casa de los Famosos México especularan que la pareja fue captada al salir de Televisa con destino desconocido.

Nicola en las historias de Randall "Los Wencola y la uD83EuDDC0" amamos como hasta los amigos de Wendy se suben al barco Wencola uD83DuDC39uD83DuDC1DuD83EuDD0D#NicolaPorcella #WendyGuevara pic.twitter.com/BAIYADBKSW — uD83EuDD82 (@2402fs) August 16, 2023

No obstante, unos cuantos usuarios señalaron que el vídeo no era actual, por lo que la mujer que estaba con el peruano evidentemente no era Wendy.

Y, aunque la integrante de ''Las Perdidas" y Nicola han estado juntos desde su salida del reality show, esto ha sido solo por cuestión de trabajo, ya que fuera de los foros, la originaria de Guanajuato ha tratado de retomar su vida habitual, lo que a su vez ha causado que se vuelva a rodear de "su gente".

El reencuentro de Wendy Guevara y Marlon Colmenarez desata las críticas

Antes, durante y después de su estancia en La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara siempre mencionó a su "amigo" Marlon Colmenarez, por lo que a su salida del reality se creía que se reencontrarían. Sin embargo, fue hasta la noche de este pasado martes 15 de agosto que eso sucedió.

A través de una transmisión en vivo, la integrante de Las Perdidas y su amigo se dejaron ver juntos en un auto. En el vídeo el modelo comenzó explicando por qué se alejó de las redes sociales por un tiempo, asimismo, el venezolano afirmó haberse pasado todo el día con Wendy.

De igual modo, Marlon mencionó que estaban 'rumbo a la casa de él, pues ahí iban a dormir. Colmenarez confesó que este miércoles 16 acompañaría nuevamente a Wendy durante todo el día y en todas sus actividades programadas en Televisa.

Antes de finalizar su vídeo, el presunto "novio" de la influencer transexual anunció que este 16 de agosto realizará una transmisión en vivo en la que hablará de cosas importantes, pues su vida va a cambiar luego de cuatro años. Marlon Colmenarez prometió que Wendy Guevara estaría también en su live.

El Marlon y la Wendy andan juntos uD83DuDC40



#LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/ItMHiPO4hM — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) August 16, 2023

Como era de imaginarse, este vídeo de inmediato generó las críticas y comentarios negativos en contra de la guanajuatense, pues una vez más, los fans de Wendy han externado su desagrado hacia el modelo venezolano.

Asimismo, varios reiteraron que Marlon solo está con Wendy por interés y que ella debería darse cuenta de una vez por todas.

Una vez más, los seguidores de la influencer lo tacharon de "mantenido y vividor", y aprovecharon para externar su miedo y enojo pues creen que el venezolano pueda robarle a Wendy Guevara los 4 millones de pesos que se ganó en La Casa de los Famosos México.

Pese a las criticas, la ganadora del reality show de Televisa sigue presumiendo su amistad con el modelo venezolano.

Te puede interesar: El after de La Casa de los Famosos México. ¿Cuándo y cómo será?