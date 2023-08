Catálogo de Televisa: Famosa actriz confiesa cuánto dinero les ofrecían para estar en él

Desde hace varios años el famoso ''catálogo de Televisa" ha sido tema de conversación, pues aparentemente las actrices más bellas y famosos de la televisora eran seleccionadas y obligadas para "acompañar" a ejecutivos, productores y otros altos mandos, a cambio de un protagónico en novelas y proyectos.

Esta información se ha mantenido como un simple rumor, y ahora de nueva cuenta, una famosa actriz ha hablado al respecto. Alejandra Ávalos confesó que el catálogo de Televisa sí existió y que a ella la invitaron a formar parte a cambio de una fuerte cantidad de dinero. Esto dijo.

Famosa actriz confirma existencia del catálogo de Televisa y cuánto dinero les ofrecían

Fue para una entrevista con Chisme no like, que Alejandra Ávalos habló al respecto del famoso catálogo de Televisa y comentó que desafortunadamente no tiene ninguna prueba, pues en aquel entonces no existía tanta tecnología ni herramientas para tomar una foto y que se guardara, pero ella llegó a ver la lista con las actrices que tenían en cuenta.

"En aquel entonces no existían las herramientas tecnológicas para tomar fotos, para tener una evidencia en video, o evidencia quizá en fotografía para poder decir 'mira aquí está, sí existió", señaló.

La exparticipante de MasterChef Celebrity México confesó que ella recibió dos invitaciones de personas distintas, para participar en el catálogo, sin embargo, ella se negó porque no le interesaba formar parte de algo así.

"Yo me negué y hay de todo, hay de todo, cada persona que está en el medio sabe el hecho de tomar sus decisiones al respecto de una propuesta indecorosa", dijo.

Además, comentó que sí es verdad que les ofrecían hasta 1 millón de pesos por noche, y aunque tampoco tiene pruebas de eso, reiteró que había esas cifras y mucho más altas.

"Efectivamente, eso se habló, no lo puedo constatar desafortunadamente, pero de que se habló y habría cifras de esas, sí, sí había para las personas que nos hicieron esa propuesta".

¿Existe o no el catálogo de Televisa?

Mario Lafontaine, exproductor de Televisa, confesó durante una entrevista que el catálogo de Televisa sí existió y que incluso a él lo despidieron luego de 28 años por hablar de ese tema, cuando al parecer, lo tienen estrictamente prohíbido.

Mario confirmó la existencia de un grupo especial donde los actores y actrices se encontraban a disposición de algunos ejecutivos, por lo que debían acudir a algunas citas según eran requeridos, ya que los que pertenecían a ese grupo sabían que ganarían el protagónico de alguna telenovela.

La casa donde presuntamente metían a las actrices del catálogo de Televisa.

Famosos como Juan Vidal, los Gemelos Brenan y ahora Alejandra Ávalos han confirmado dicha información, mientras que el productor Juan Osorio y Marco Antonio Regil, negaron la existencia del famoso catálogo de Televisa.