Exnovia de Peso Pluma es hospitalizada de emergencia, ¿le explotó un implante?

EE.UU.— Dania Méndez, la influencer a quien algunos recuerdan por su participación en La Casa de los Famosos versión Telemundo, o por sus breves romances con el cantante Peso Pluma y, anteriormente con el actor Arturo Carmona, desató la preocupación de sus fans.

La también modelo reveló mediante un par de publicaciones en redes sociales que tuvo que ser hospitalizada y terminó en el quirófano tras un fuerte golpe. Asimismo reveló cómo se encuentra y cuál es su actual estado de salud.

¿Qué le pasó a Dania Méndez? La modelo fue hospitalizada de emergencia

La participante del reality show Los 50 encendió las alarmas entre sus seguidores, luego de que este pasado 15 de agosto se dejará ver en la cama de un hospital.

La propia influencer, mediante sus historias de Instagram fue quien confirmó que sufrió un accidente que causó que tuviera que ser intervenida quirúrgicamente y de emergencia.

Dania Méndez contó que uno de sus implantes explotara por el fuerte golpe que sufrió durante la competencia en el reality show que se encuentra participando.

Asimismo la modelo habló sobre su estado de salud, y aunque señaló que se encuentra bien, confesó que vivió momentos de angustia luego del accidente que tuvo mientras grababa Los 50, pues destacó que durante casi una hora le faltó el aire, pero ella no sabía que algo más había ocurrido en su cuerpo.

"Estuvo fuerte, no pasaron todo, pero estuve una hora sin aire… Duré mucho tiempo con la bubi así dentro de ‘Los 50” y no lo pasaron, no sé por qué, pero bueno estoy aquí y ya me cambiaron las prótesis”, explicó Dania Méndez, quien también mencionó que uno de los motivos por los que el implante no soportó el impacto fue porque ya tenía casi 10 años y era momento de cambiarlo.

uD83DuDCF2 Dania via InstaStories #2 pic.twitter.com/zFTE5Vv3nm — QG Dania Brasil (@QGDaniaMendez) August 15, 2023

Dania mostrando como estava seu antigo silicone uD83DuDE22 pic.twitter.com/04VDWFWEiX — QG Dania Brasil (@QGDaniaMendez) August 15, 2023

La modelo e influencer, quien hace unos meses fue relacionada sentimentalmente con el cantante de corridos tumbados también apodado 'Doble P', aprovechó el relato de cómo fue que le explotó un implante, para mencionar que ya que iba a entrar al quirófano decidió pedirle a su médico que le realizara una liposucción de cuerpo completo.

En otra publicación de Dania Méndez, el cirujano que la atendió explicó un poco el procedimiento que llevó al cabo luego de que la exparticipante de Acapulco Shore le pidió quitarle grasa del abdomen; el doctor también mostrando un poco del resultado de la operación realizada a la también ''exnovia'' de Arturo Carmona.

