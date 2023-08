Wendy Guevara desmiente a Paola Suárez: "Sí conocía la ubicación de la fiesta de Galilea''

CIUDAD DE MÉXICO.— Tras su salida de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, se ha visto envuelta en un par de polémicas que han provocado que sea fuertemente atacada. Pese a sus múltiples compromisos, la ganadora de la primera temporada del reality show de Televisa, se ha tomado el tiempo para pronunciarse sobre los temas que le han generado críticas.

Recientemente, decidió hablar del supuesto "desaire" que le hizo a Paola Suárez, quien afirmó que no acudió a la gran fiesta de Galilea Montijo porque no le enviaron la ubicación, sin embargo, la integrante de "Las Perdidas" se defendió de los señalamientos en su contra y afirmó que su amiga sí conocía la ubicación de la tan comentada celebración.

¿Wendy Guevara llamó mentirosa' a Paola Suárez? La ganadora de La Casa de los Famosos desmiente a su amiga

Mediante un vídeo compartido en sus historias de Instagram, la influencer transexual habló de su supuesta indiferencia ante la ausencia de su amiga Paola Suárez en la fiesta que Galilea Montijo ofreció en honor a los exhabitantes de la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

Sobre esta polémica, Wendy Guevara afirmó que Paola sí conocía la dirección del evento, pero como no conoce la Ciudad de México, quería que alguien le mandara la ubicación digital.

“La mandaron la dirección por escrito y quería ella la ubicación, por escrito sí se la mandaron y no era mi fiesta, Gali nos invitó a todos. Yo te voy a decir algo, salí del foro (el lunes 14 de agosto) a las 2 de la madrugada... yo no fui la organizadora de la fiesta”, declaró en un intento de apaciguar las críticas.

Tras esta declaración, la integrante de "Las Perdidas" dejó entrever que todo fue una terrible confusión y no tiene ningún problema con su amiga, quien al igual que ella, saltó a la fama cuando se viralizó el vídeo que grabaron en común: Las perdidas.

¿Qué dijo Paola Suárez sobre su ausencia en la fiesta de Galilea Montijo?

Fue a través de una transmisión en vivo que realizó en sus redes sociales, donde la otra integrante de "Las Perdidas" afirmó que ni los organizadores del evento, ni su amiga, la ganadora del reality show de Televisa, le mandaron la ubicación de la fiesta de Galilea Montijo.

“No me pregunten por la fiesta. Comadres, ya ven que el día de hoy teníamos la fiesta en la casa de Galilea, pues quedaron en mandarme la dirección y no me la mandaron, no sé por qué, no sé si se les haya olvidado”, contó el lunes 14 de agosto mientras esperaba su camión de regreso a León, Guanajuato.

De hecho le dije a Wendy: ‘Pues yo ya me voy ¿Qué hago aquí?’. Yo había rentado la habitación por dos días, la habitación se vence mañana (martes 15 de agosto) pero pues ya me voy”, agregó, la también creadora de contenido.

Cabe destacar que tras el revuelo que se generó, Paola Suárez realizó una nueva publicación en la que defendió a su amiga Wendy Guevara.

Con el fin de ponerle un alto a la "ola" de críticas contra la ganadora de La Casa de los Famosos México, Paola afirmó que "Wendy no tuvo nada qué ver, y tampoco sabía dónde era la fiesta", confirmando con esta declaración lo que su amiga dijo.

“No hagan una tormenta en un vaso de agua, Wendy no tuvo nada qué ver, Wendy no sabía ni dónde era, cuando Wendy ya llegó a la fiesta ya era la 1, yo ya iba para León”, concluyó la también influencer guanajuatense.

