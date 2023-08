Exconductora de Televisa fue hospitalizada a días de la muerte de su esposo

CIUDAD DE MÉXICO.—Verónica Gallardo generó la preocupación luego de que se informará que debido a que empezó a sentirse mal, tuvo que ser hospitalizada. Asimismo, se indicó que fue su hijo quien decidió llevarla a un nosocomio.

La alarmante noticia ha generado inquietud, pues su hospitalización se da a pocos días de que se confirmara la muerte de su esposo Robert Alexander, mejor conocido como el conductor del programa Gringo en México.

¿Qué le pasó a Verónica Gallardo, exconductora de Televisa? Es hospitalizada de emergencia

Fue Diana Gallardo, sobrina de la exconductora del programa La Oreja, quien dio a conocer que su tía estaba a punto de comenzar la transmisión de su programa transmitido por YouTube, cuando presentó una complicación de salud.

La familiar de Verónica Gallardo reveló que la exconductora de Televisa "se puso mal" y hasta estuvo a punto de sufrir una fuerte caída tras "desvanecerse", pero pudieron evitarlo

“Mi tía se puso mal. Les cuento un poquito de lo que pasó. Gracias a Dios, mi hermana y yo estábamos en casa de mi tía … Se empezó a sentir mal, se iba a desvanecer. Estábamos ahí; alcanzamos a agarrarla y mi primo Pato y su novia Mariana se la llevaron al hospital. Lo único que nos alcanzó a decir a mi hermana Sandra y a mí es que les avisáramos a ustedes que no iba a haber programa”, detalló Diana sobre lo que había sucedido con Verónica cerca de una hora antes.

La sobrina de la conductora de TV, también agradeció el apoyo y dijo no poder dar más información, pues ella igual estaba a la espera de poder comunicarse con su familia para saber el diagnóstico médico.

No obstante, la propia Verónica Gallardo revelaría qué le pasó y cuál es su estado de salud.

Verónica Gallardo revela por qué fue hospitalizada a días de la muerte de su esposo

Mediante un vídeo titulado "Nada me derrumba", Verónica Gallardo desde su habitación y en pijama, apareció ante la cámara para contar lo que había pasado.

La conductora de TV, advirtió que su grabación sería más corto de lo usual porque se sentía cansada y con sueño. Tras estas palabras relató qué le pasó.

“Desde la mañana traía un fuerte dolor de cabeza; no le hice mucho caso, tomé más agua, no tomé nada para el dolor porque a raíz de lo de Robert ya no, porque a él le afectó mucho”, contó Verónica.

Sin embargo, la exconductora de Televisa manifestó que horas después pensó que ya estaba bien, pero no fue así, por el contrario, sus síntomas empeoraron. Incluso se empezó a sentir mareada y ver “arañitas como si estuvieran bajando, puntitos negros”, detalló la presentadora.

Verónica Gallardo destacó que nunca le había pasado algo así en los cerca de 20 años que padece de hipertensión.

“Me paro y me voy de lado y es que también empecé a sentir que andaba en las nubes”, explicó la conductora de TV.

Finalmente, la viuda de Robert Alexander (conductor del programa Gringo en México) indicó que siempre lleva consigo su medicina en su bolsa, pero no se acordaba si había seguido tomándola tras la muerte de su esposo, lo que derivó en una presión arterial alta.

No obstante, tras ser hospitalizada la estuvieron monitoreando unas horas, y ya después de estabilizarla la mandaron a su casa, pero le pidieron guardar reposo.

