Anna Ferro recibe orden de desalojo de Ingrid Coronado; mamá de Fer del Solar la defiende

Anna Ferro y Rosa Lina Servidio, mamá de Fernando del Solar, arremetieron contra Ingrid Coronado tras las acusaciones de maltrato que presuntamente sus hijos le decían sobre el fallecido conductor, pues al parecer la maestra de yoga no solo lo maltrataba a él, sino también a Luciano y Paolo.

Ahora, durante un evento en honor al argentino, la viuda de Fernando del Solar y su suegra hablaron sobre toda esta polémica. Además, se dio a conocer que Anna Ferro ya fue notificada para desalojar el departamento de Ingrid Coronado pero ella se niega. Aquí los detalles.

Anna Ferro recibe orden de desalojo de Ingrid Coronado

Mamá de Fernando del Solar acusa a Ingrid Coronado de no dejarla ver a sus nietos

Durante un encuentro con los medios de comunicación, la mamá de Fernando del Solar lamentó toda la polémica que se ha suscitado tras la muerte de su hijo, pues saber que él nunca hubiera querido estar envuelto en este tipo de escándalo. La señora argumentó que exige justicia para Fer y solo quiere que se cumpla su voluntad.

"Fer jamás quiso esto. Yo lo único que pido es que se haga justicia, que la verdad salga a la luz y que mis nietos sean felices y que se haga la voluntad de Fer"

Asimismo, fue cuestionada sobre su relación con los hijos de Ingrid Coronado, sus nietos, y dio a entender que la conductora no le permite verlos, pues siempre que acuerdan una cita o verse en algún lado, casualmente ella se los "lleva a pasear", por lo que desde que el conductor murió no los ha visto.

"En contacto estoy con los chicos pero por medio de mensaje. No es que tenga prohibido verlos por supuesto, pero siempre que concretamos una cita, obviamente los niños piden permiso, pero cuando llegamos (a la cita) resulta que su mamá los llevó a pasear. O sea que nunca los he visto desde que Fer se fue", expresó la mamá de Fer

Por otro lado, reveló que nadie conoce a Ingrid Coronado ni Anna Ferro como ella, por lo que los que emiten algún juicio no tienen idea de lo que están hablando: "yo las conozco a las dos".

Anna Ferro recibe orden de desalojo de Ingrid Coronado

Anna Ferro niega maltrato a Fernando del Solar; afirma que ella tiene derechos

De igual forma, Anna Ferro negó las acusaciones que se hicieron sobre el maltrato que tenía con Fernando del Solar y sus hijos, pues asegura que: “Es lo más bajo que la gente ha podido decir y creer".

Además, lamentó que únicamente se hable de él por su herencia, departamentos, o el dinero que dejó, cuando el conductor es mucho más que eso y dejó un legado más importante que sigue trascendiendo.

"Me da muchísima pena que solamente se hable de un testamento, de dinero, de los hijos y dimes y diretes. Fer no fue dinero, Fer no es un testamento, Fer fue amor, sembró muchísimo más que esto", declaró

¡Ana Ferro niega las acusaciones en su contra por maltratar a Fernando Del Solar en sus últimos días de vida y la mamá del conductor, Rosa Lina Servidio la respalda! uD83DuDE31uD83DuDCFA #VLA #SomosImparables pic.twitter.com/3xku9Fitj8 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 2, 2023

Por su parte, la viuda de Fernando del Solar aclaró que ella no va a pagar ninguna renta del departamento de Ingrid Coronado, pues esa es la casa en la que vivió con su esposo y ella también tiene derechos.

“Yo también tengo derechos, yo no tengo por qué pagar una renta cuando yo estaba viviendo ahí con mi esposo… No les puedo decir más porque son temas legales... pero ustedes no saben todo lo que hemos pasado en cuestión de agresiones”.

Anna Ferro recibe orden de desalojo de Ingrid Coronado

Anna ferro ya fue notificada para desalojar casa de Ingrid Coronado

Durante este miércoles en Ventaneando, los conductores mostraron parte de una entrevista con Anna Ferro en la que confirmó que ya fue notificada con un documento sobre el desalojo de la casa de Ingrid Coronado y la cual forma parte de un fideicomiso para sus hijos, sin embargo, la maestra de yoga afirma que no le hará caso porque ella seguirá órdenes de sus abogados únicamente.

"Ante una notaria sí me notificaron, ante una notaria sí, pero nada más, no ha habido más, fue una notificación de que tenía que desalojar ese departamento, si no se me multaba y si no, tenía una sanción penal",

Ante la pregunta de qué hizo, Ferro respondió: "Nada porque es ante un notario, entonces un notario no es una autoridad... Hay que apegarnos a derecho, que todo sea la parte legal y lo que sí quería Fer".

De acuerdo con Anna Ferro, antes de morir Fernando del Solar, le pidió que estuviera al pendiente de sus hijos y de su mamá, "que su familia estuviera con los chicos".

"Y que todo se repartiera como a él le hubiera gustado... Yo no he podido dar un paso sin tener luz verde de parte de mis abogados, entonces prefiero estar amparada y aconsejada legalmente", finalizó Anna Ferro