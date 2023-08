Camila abre un nuevo capítulo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Camila era sinónimo de fama y conciertos, todos al hilo, uno tras otro y con “sold outs”. Pero eso, que puede parecer el sueño de cualquier agrupación, también era una carga pesada.

Hoy, tras 12 años desde que decidieron interrumpir su ciclo frenético, los miembros del grupo recuerdan con alivio y más sabiduría aquella decisión que cambió sus vidas. La pausa que tomaron en 2011 era necesaria y quizás indefinida.

Sirvió para que Mario y Pablo hicieran una familia, y Samo encarara su vida en solitario y se enfrentara a fantasmas existenciales. Este 2023, todos se ven más maduros, conscientes de que, como dice uno de sus éxitos: “Todo cambió”.

“En aquel momento hacíamos largas giras, nuestro récord fue de 26 conciertos seguidos en un mes, era algo vertiginoso que ninguno nos dimos cuenta de cómo nos iba desgastando, ahora sabemos de eso y queremos tomárnoslo con mucha más calma, nos sentimos listos para eso”, asegura Mario Domm.

En este nuevo capítulo de su carrera, se enfrentarán al desafío de reinventarse, manteniendo un equilibrio entre la banda y sus responsabilidades familiares. Son conscientes de que esta balanza puede resultar enigmática para algunos de sus seguidores, pero es una transformación necesaria en lo personal y artístico.

“A veces creen que somos pesados, pero no, somos más cuidadosos, nos tenemos que cuidar, aprender a decir no, ser tajantes. Es saber y ser honesto de cuando puedes o no cumplir con el compromiso”, comenta Mario, a lo que Samo coincide: “Sí, ya somos gente adulta”.

La decisión de regresar ya estaba tomada para 2020, pero la pandemia del Covid-19 cambió sus planes: “El encierro nos hizo sensibilizarnos, ver que hay que tomar las oportunidades y vivir el ahora, y eso fue determinante para que estuviéramos juntos los tres, a partir de entonces nos dimos cuenta de que la magia entre nosotros sigue”, dice Pablo.

Sin embargo, no ha sido fácil para los tres volver a un ritmo al que ya no estaban habituados. “Nos acostumbramos a cantar en solitario, a ser los protagonistas, acá te das cuenta de que todo es compartir, de que tienes que hacer lo tuyo consciente de que detrás de tu momento en la canción viene el de tu compañero, y eso es muy bueno, porque todo es un trabajo en equipo”, detalla Mario.

“Es dejar de ser un poco tú para volver a ser los tres”, añade Samo, “ahora es aprender a callarnos para que cada quien tenga su lugar en los temas, creo que es increíble, porque es lo que todos en algún momento tenemos que hacer: compartir, creo que juntos somos mucho más fuertes”.

Al revisar su vida de antes, llena de éxitos, pero también de sacrificios personales, los tres expresan su regocijo por haber tomado el control de sus vidas. Saben que recomenzar puede ser complicado, pero creen que toda persona tiene el derecho de replantearse el camino, aunque eso signifique empezar de cero desde otra etapa.

“Fue replantearme muchas cosas, hice mi familia, tengo dos hijas todo eso hace que hoy sea una persona más madura, por eso es que veo esta nueva etapa con mucho agradecimiento”, detalla Pablo Hurtado.

Samo cuenta cómo aprendió a reencontrarse consigo mismo al vivir experiencias que hoy le permiten tomar la decisión de regresar con el grupo que tanto éxito cosechó desde 2005.

“Es importante trabajar tu parte individual, la espiritual... en la pandemia aprendí a convivir con la soledad y hoy estoy feliz y soltero, disfrutando de mí, y me doy cuenta de que ha sido un trabajo personal, además de madurar como artista en lo individual”, detalla.