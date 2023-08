Maribel Guardia afirma que su hijo Julián Figueroa le reveló cómo va a morir ella

CIUDAD DE MÉXICO.— Maribel Guardia sigue sufriendo la muerte de su único hijo Julián Figuera, es por ello que a días de cumplirse cuatro meses del fallecimiento, la actriz, cantante y conductora reveló que pronto recibirá ayuda de un especialista para sobrellevar la inesperada muerte del también hijo de Joan Sebastian.

Y aunque la también presentadora del programa Esto ya es personal, desde que se dio a conocer la muerte de su hijo, varios se han dicho admirados de la entereza que ha demostrado tener, en una reciente entrevista no pudo evitar llorar al revelar que Julián se le apareció y le hizo una fuerte revelación.

Maribel Guardia llora al confesar que su hijo Julián Figueroa se le apareció

Este pasado 1 de agosto, Maribel Guardia fue invitada a conducir el programa Hoy, estando en el matutino de Televisa, la actriz habló sobre el doloroso proceso que sigue enfrentando tras la partida de su hijo.

En la plática con los conductores del programa de la televisora de San Ángel, la cantante destacó que la pérdida de Julián Figueroa es lo más doloroso que ha vivido, sin embargo, reiteró que tal y como le prometió a su hijo, seguirá adelante y se hará cargo de su nieto José Julián (hijo del joven cantante fallecido).

Asimismo, Maribel explicó cómo han sido sus días tras la dolorosa ausencia de Julián Figueroa.

“Hay que maquillar el dolor. Tienes que levantarte porque no puedes quedarte tirada, revolcándote en el dolor. Te tienes que parar, bañarte, salir a la calle y continuar en la vida, porque sé que es lo que hubiera querido mi Julián para mí", mencionó la actriz.

Maribel Guardia habla de cómo va su vida sin su hijo Julian pt1 uD83EuDDF5 pic.twitter.com/GPTOf8ylGp — Lo + viral (@VideosVirales69) August 1, 2023

No obstante, la conductora de TV conmocionó a los presentadores del programa Hoy al confesar que luego de la muerte de su único hijo vivió una experiencia paranormal, de la cual ya había hablado ante los medios de comunicación.

¿Cómo fue el encuentro entre Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa, qué le dijo?

Hace unos meses, la actriz sorprendió al afirmar que su hijo Julián Figueroa se le apareció, no obstante, en aquella ocasión se limitó a decir que vio al joven actor con "una sonrisa inmensa". Asimismo, la cantante confesó que Julián la abrazó.

No obstante, ahora dio más detalles de aquel encuentro. Maribel Guardia sorprendió al mencionar que habló con su hijo y éste le dijo cómo va a morir ella.

“Lo vi. Era luz, sonriendo y platicamos telepáticamente. Hasta me habló de mi muerte, no voy a contar de eso, porque es algo que no le he contado a nadie, pero obviamente me encargó a su niño que es algo muy preciado para mí", detalló la conductora de TV.

Mientras hacía esta revelación, Maribel Guardia no pudo evitar romper en llanto ,y aseguró que el día en que muera será una gran fiesta porque se reencontrará con Julián.

“Yo cada vez que llegó y le prendó una velita junto a las cenizas siento mucha paz. Yo voy a tener sus cenizas por mucho tiempo, hasta que decida o yo creo que hasta que me muera y que me pongan las cenizas junto a las de él”, manifestó Maribel.

Finalmente, la actriz y conductora de TV afirmó que después de la muerte de su hijo, ya no le teme a la muerte y que gracias a esto aprendió a vivir de la mano de Dios.

