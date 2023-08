Wendy Guevara y Nicola Porcella estarán en novela de Juan Osorio; revelan nombre y detalles

Juan Osorio acaba de confirmar que, junto con Wendy Guevara, Nicola Porcella también tendrá una aparición en su próxima telenovela, la cual podría llevar por nombre "Un amor sin receta";

Pese a que el productor no dio muchos detalles acerca de si sus papeles serán protagónicos o contarán con una participación menor dentro de su producción, el entusiasmo de los seguidores de "Wencola" en redes sociales no ha disminuído, ya que podrán seguir viéndolos juntos en pantalla, tal y como lo hacían durante las emisiones de "La casa de los famosos México".

Desde que estaba en La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara expresó su deseo de salir en una novela de Juan Osorio y durante una visita que el productor le hizo a su hijo Emilio, ella le pidió trabajo a manera de broma, sin embargo, lo que no tenía contemplado era que él de verdad se enterara, por lo que le mandó a decir que ya la tenía contemplada como actriz para su futura telenovela.

"Dile a Wendy que ya tiene personaje en la novela", grita Osorio mientras su hijo lo escucha conmovido y Wendy reacciona inmediatamente. "Muchas gracias, papá Emilio... ¡digo! papa Juan, ay p*ndej*", se dice a sí, luego de equivocarse de nombre.

A continuación, el productor detalla a la influecer qué tipo de personaje tiene contemplado para ella:

Pero no fue sino hasta semanas después, cuando Wendy salió de "LCDLFM" que ella y el productor pactaron un encuentro, como dio a conocer la influencer durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en la que también estaban presentes Nicola Porcella y Emilio Osorio, de hecho, el "Halcón" se mostró muy sorprendido cuando su excompañera de reality le informó que estaba a poco de reunirse con su padre para hablar acerca de su propuesta de trabajo.

Sin embargo, la sorpresa de Emilio aumentó todavía más cuando Nicola expresó que él también estaba convocado a esa reunión.

"No me dijo nada, el único que no tiene cita con él soy yo", dijo entre risas y sorpresa.