Jorge Ortiz de Pinedo en busca de un trasplante de pulmón, habla de cómo vive con EPOC

CIUDAD DE MÉXICO.— Jorge Ortiz de Pinedo aunque hace unos meses desmintió a una revista de circulación nacional, afirmando que no estaba "grave" como el medio impreso señaló, el actor y comediante admitió que sí busca un trasplante de pulmón.

Asimismo, detalló cómo se encuentran actualmente sus pulmones, y cómo sobrelleva el EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) que le fue diagnosticado hace tiempo.

Jorge Ortiz de Pinedo admite que sí está en busca de un trasplante de pulmón

Durante un evento con motivo del próximo estreno de "Minas de Pasión" la nueva telenovela de Televisa que es producida por Pedro, el hijo de Ortiz de Pinedo, el protagonista de la serie de comedia "Dr. Cándido Peréz" habló con algunos medios sobre su estado de salud.

En el encuentro con la prensa, el comediante confesó que espera recibir un trasplante de pulmón. No obstante, reconoció que no es una situación que sea de máxima urgencia.

“Sigo con mi enfermedad EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Sigo intentando ver si a lo mejor alguno de estos días hay posibilidad de un trasplante de pulmón”, mencionó el humorista.

Jorge Ortiz de Pinedo también señaló que pese a su complicada situación "sigue luchando", pues además de la espera de un pulmón donado, también necesita que los médicos le digan sí es candidato a dicha operación.

“Mientras tanto aquí me ven. Aquí sigo luchando. Los médicos tienen qué seguir haciendo estudios y, hasta que llegue un momento en el que ellos decidan que puedo ser candidato, se podrá hacer esa operación”, detalló el actor.

No obstante, el comediante destacó que su condición médica todavía no es una cuestión de vida o muerte por lo que puede seguir esperando por la operación.

Asimismo, Ortiz de Pinero mencionó que a pesar de las afectaciones que ha padecido, sus pulmones siguen en funcionamiento.

“El trasplante de pulmón es la última opción que tiene un ser humano cuando ya no le funcionan sus pulmones, pero los míos todavía funcionan. Recuerden que dos veces he tenido cáncer, dos veces me han quitado pedazos de pulmón, entonces mi condición es diferente a la de mucha gente”, señaló el actor de la serie de comedia "Una Familia de Diez".

Finalmente, el comediante, quien se mostró optimista manifestó que seguirá sobreviviendo con su tanque de oxígeno en la Ciudad de México.

Aunque también continuará viajando a Miami y Acapulco porque son ciudades que están al nivel del mar (la presión es menor), y le ayudan a sobrellevar su enfermedad.

