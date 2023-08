Karla Panini agradece que la hagan protagonista de memes sobre la traición a Karla Luna

MONTERREY.— Karla Panini, una vez más está dando de qué hablar, pues en una reciente entrevista, la exlavandera güera desató las críticas luego de confesar que se siente como la más "amada". Asimismo, la regiomontana afirmó que burlas y memes que miles de mexicanos le han hecho solo le han beneficiado, pues la mantienen vigente.

Karla Panini confiesa que "le encanta" ser la protagonista de burlas y memes sobre la traición a Karla Luna

Ahora fue el influencer Gusgri, quien entrevistó a Karla Panini y en la charla, como era de imaginarse, fue retomada la polémica que protagonizaron las excomediantes conocidas como "Las lavanderas".

Al hablar de esta controversia, la regiomontana de 43 años de edad afirmó que aunque para muchos es la "más odiada", ella se considera "la más amada".

“Ser la mujer más odiada me hace ser la más amada”, afirmó la exesposa del comediante Óscar Burgos.

Asimismo, la excomediante indicó que las críticas, burlas y memes que miles de mexicanos le han hecho en los últimos 10 años, sobre la traición a Karla Luna, las agradece y hasta le "encantan", pues gracias a todo ello se mantiene vigente en el mundo del espectáculo, a pesar de no tener un proyecto tan exitoso como lo fue "Las lavanderas".

“Hay muchos memes míos en la red y mucha gente cree que me molesta, van y me los ponen ‘Mira maldita’ y pues a mí me encanta. Me encanta porque sigues vigente y pasa cualquier tema de que ya sabes ‘Odiamos a no sé quién, pero espérate tantito Karla Panini, ahorita seguimos contigo’, o sea todo eso a mí me encanta que suceda. Para mí ya no es malo en este punto de la vida, imagínate el elefante que tengo, a la edad que tengo, el colmillo que tengo del hate, es difícil que algo te tumbe”, expresó la regiomontana.

En la entrevista, Karla Panini también fue cuestionada sobre si volvería a interpretar su personaje de “Las lavanderas”. Fue así como la también expresentadora del Multimedios manifestó que pese a estar agradecido con el proyecto, pues le dio fama nacional, no volvería a darle vida a la lavandera.

“Mucha gente me pregunta si regresaría a mi personaje de lavandera y no, eso ya no sucede porque las segundas partes nunca son buenas. Ese personaje tuvo éxito con esas dos personas juntas, ya no hay eso, entonces eso no va a jalar. Siempre fue espontáneo, el tiempo perfecto estaba ahí”, finalizó.

Cabe destacar que, Karla Panini recuerda con cariño su etapa en "Las Lavanderas", pues reveló que con ese proyecto tuvo buenos ingresos y mucho éxito, además de que "fue una época bonita" de la cual no se arrepiente de haber vivido.

“En 'Las Lavanderas' nos iba muy bien, teníamos muy buen ingreso y también había mucho éxito, la gente lo aceptaba muy bien y eran tiempos padres. Fue una época bonita. Mucha gente cree que la recuerdo mal o que no la quiero recordar. No, es una etapa padre de mi vida y que no me arrepiento de haberla vivido, pero ya fue”, detalló la regia.

