Tiktoker exhibe al ''novio'' de Wendy Guevara, Marlon Colmenarez, ¿le fue infiel?

MÉXICO.— Marlon Colmenarez vuelve a ser objetos de criticas luego de que fuera exhibido teniendo un comportamiento "inadecuado". Y es que el presunto novio de Wendy Guevara (como algunos lo señalan) fue críticado tras difundirse una serie de vídeos en los que se le muestra sosteniendo conversaciones con una chica mientras 'La chiquis' (como le dice de cariño a Wendy) se encontraba en La Casa de los Famosos México.

Debido al coqueteo que se muestra en los supuestos mensajes que el venezolano envió a una tiktoker, el modelo ha sido fuertemente criticado y tachado de "infiel".

Una chica Tiktoker exhiben conversaciones comprometedoras con Marlon Colmenarez, "novio" de Wendy Guevara

Fue mediante la cuenta de TikTok de una joven identificada como Andy Alarcón (@andreatovara), quien compartió varios vídeos en los que dejo ver varias capturas de pantalla, las cuales mostraban parte de las conversaciones que sostuvo con Marlon a través de Instagram.

Las imágenes de inmediato han generado las reacciones y los comentarios, pues en ellas se puede observar que el también exparticipante del programa Enamorándonos coqueteaba constantemente con la chica.

"Béseme", le escribió el venezolano en una ocasión; a lo que ella contestó "Se enoja Wendy".

La chica también compartió capturas de los 'likes' que el venezolano dejaba en sus historias de Instagram.

No obstante, luego de que expuso los mensajes de Marlon, la chica señaló que el modelo la bloqueó, por lo que ya no tiene ningún tipo de contacto con él.

Como era de imaginarse, los comentarios en contra de Marlon Colmenarez no se hicieron esperar y muchos usuarios de TikTok criticaron su comportamiento, al mismo tiempo que aplaudieron a la chica por exponerlo.

No obstante, unos cuantos comentaron que Wendy Guevara no opinaría nada al respecto, ni deben de considerarla como una mujer engañada, pues ella y el venezolano no son pareja.

Además, señalaron que en la reciente transmisión en vivo que realizaron los dos en el canal de YouTube del venezolano, ambos reiteraron que solo son amigos, pese a que la gente insiste en relacionarlos sentimentalmente.

Debido a este vídeo y otras publicaciones, internautas, pero sobre todo fans de Wendy, le han pedido que se de cuenta de que Marlon es una mala interesada y no le conviene su amistad, pero la gran ganadora de La Casa de los Famosos México ha sido muy contundente al decir que la seguirán viendo con el venezolano.

