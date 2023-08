Inés Gómez Mont sería dueña de la casa en la que Miguel Bosé fue secuestrado (VÍDEO)

Miguel Bosé confirmó que fue secuestrado en su casa de CDMX el pasado 19 de agosto a altas horas de la noche. El cantante se encontraba con sus hijos y sus empleados, los cuales fueron atados y encañonados por varias horas; fueron aproximadamente 10 hombres que entraron a su propiedad y, aparentemente, la seguridad privada de dicha residencial estaría involucrada, según autoridades.

Hasta el momento, el intérprete español no ha interpuesto ninguna denuncia pero la Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación, sin embargo, la presunta administradora del lugar no ha permitido el acceso ni a policías ni agentes, además, afirmó que Miguel Bosé no quiere dar ningún testimonio ni hablar con la FGJ.

#AzucenaALas10 | La #fiscalíaCDMX investiga el robo con violencia en la casa del cantante Miguel Bosé; donde él, sus hijos y el personal fueron sometidos para robarles sus pertenencias pic.twitter.com/cqWaIhc3V3 — Azucena Uresti (@azucenau) August 22, 2023

Ahora, ha salido a la luz que la casa en la que Miguel Bosé fue secuestrado en realidad sería propiedad de Inés Gómez Mont y el cantante la estaría rentando. Esto es lo que se sabe.

Lujosa casa de Miguel Bosé en CDMX sería de Inés Gómez Mont; revelan pruebas

El asalto y secuestro que vivió Miguel Bosé aún no se esclarece y, por el contrario, cada vez surgen más detalles que complican un poco la investigación. De acuerdo con Ana María Alvarado la casa en la que sucedió todo, le pertenece a Inés Gómez Mont, quien desde hace más de dos años no la habita, pues huyó de México luego de ser acusada de lavado de dinero y desvío de recursos.

A través de un vídeo en su canal de Youtube, la periodista de espectáculos reveló que en la privada donde sucedió el altercado viven muchos famosos como Pati Chapoy, Ninfa Salinas, entre otros.

Inés Gómez Mont sería dueña de la casa en la que Miguel Bosé fue secuestrado

"En este conjunto de Rancho San Francisco vive mucha gente famosa, entre ellas Pati Chapoy, Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas, ahí vivía Inés Gómez Mont y ¿en qué casa creen que vive Miguel Bosé? En la de Inés Gómez Mont... está hacia arriba en un cerrito, es una casa impresionantemente bella, me comentan que es la única que da al lado de una barranca y da a la calle"

De acuerdo con Ana María Alvarado, una de las versiones indica que los asaltantes pudieron haber ingresado a la casa por la barranca, a través de una ventana, por lo que no tuvieron que pasar el filtro de seguridad.

Q LLEGARON por UNA BARRANCA los q ATRACARON a MIGUEL BOSÉ

La investigación del equipo de seguridad de Rancho San Fco apunta a q estos ladrones llegaron por esa barranca.

Después entraron por una ventana a casa del cantante.

A la @FiscaliaCDMX aún no la dejan entrar para indagar pic.twitter.com/yvpCVQqGqV — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 22, 2023

Miguel Bosé fue secuestrado: Autoridades no tienen acceso a la propiedad ¿por culpa de Inés Gómez Mont?

Asimismo, el periodista Carlos Jiménez quien ha seguido de cerca el secuestro de Miguel Bosé y ha revelado detalles específicos, tuvo un encuentro con el matutino "Sale el sol" y reiteró que fueron los mismos guardias de seguridad quienes habrían dejado pasar a los ladrones.

"Es poco creíble la actitud que ha tomado el personal de seguridad, es una empresa que se llama Aviv, es una empresa que tenía 26 elementos de seguridad en ese momento que estaban trabajando, había otros 10 agentes que son contratados, que son policías del Estado de México", señaló Jiménez.

Jiménez reveló que eran 36 elementos de seguridad que había en el momento del secuestro y ninguno aparentemente se dio cuenta; fueron los vecinos quienes llamaron a la policía pero no les permitieron pasar, sino hasta después de 25 minutos.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron los primeros en ingresar y los que hablaron con el español pero la supuesta administradora del lugar le impidió seguir hablando con ellos, por lo que no se sabe si estaría involucrada en algo relacionado a Inés Gómez Mont y por eso no les permitió ingresar. Tampoco se sabe si este secuestro esté relacionado con la conductora que sigue prófuga de la justicia.

"Sin embargo, llega el personal de seguridad, una mujer que dice que es la administradora del conjunto residencial y corre a los policías, les dice que no pueden estar ahí, que el equipo de seguridad interno va a realizar la investigación, le pide a Miguel Bosé que ya no hable con ellos y cuando llega la policía de investigación y la Fiscalía, a ellos ni los dejaron entrar", mencionó.

Inés Gómez Mont sería dueña de la casa en la que Miguel Bosé fue secuestrado

? Ayer se reportó un asalto en la casa de Miguel Bosé; la zona en donde vive tiene al menos 36 guardias de seguridad



Sigue informado con Carlos Jiménez (@c4jimenez) en #C4EnAlerta pic.twitter.com/cb1kIxc2dl — @telediario (@telediario) August 22, 2023

De acuerdo con Carlos Jiménez, tanto la administración como la seguridad privada, no han permitido a las autoridades que investiguen, ni se acerquen a Miguel Bosé, a pesar de que en los vídeos se muestra todo el movimiento por parte de los asaltantes.

"Me han contado los mismos policías que la administradora del lugar se ha portado muy grosera con todos ellos, los ha corrido, los ha insultado, les ha dicho que ellos no tienen por qué meterse, no los ha dejado investigar... lo que sé es que les dijo a los vecinos que los ladrones entraron por una barranca y por eso no se dieron cuenta", mencionó Carlos Jiménez