Wendy Guevara tendría fuertes problemas de salud; Televisa la está explotando, afirman

Hace apenas unas semanas Wendy Guevara hizo historia al ser la ganadora de La Casa de los Famosos México, pues es la primera mujer trans que llega a ganar un reality de Televisa y que alcanza tanta popularidad, sin embargo, se ha revelado que está pasando por fuertes problemas de salud y ella misma confirmó que tiene ataques de ansiedad constantemente.

Desde que terminó el reality, la integrante de "Las perdidas" ha estado presente en todo tipo de programas de la televisora y apenas el fin de semana se llevó a cabo su enorme fiesta de cumpleaños en la que estuvieron varios famosos, pero hay quienes afirman que Televisa la está explotando y no la ha dejado descansar ni un solo día por cuestiones de rating. Esto se sabe.

Fue precisamente durante su fiesta de cumpleaños el pasado sábado 19 de agosto que durante un breve encuentro con los medios de comunicación, Wendy Guevara reconoció que ha tenido ataques de ansiedad desde su salida de La Casa de los Famosos México y es que no ha parado de trabajar; ha estado en conferencias de prensa, entrevistas, reuniones de los proyectos que vienen para ella en Televisa y muchas cosas más,

“Todavía no me cae el veinte la verdad. A veces me dan ataques de ansiedad se los juro, no me hago la víctima, pero me dan ataques de ansiedad de que digo, de repente sales y ves tantas cosas que ya pasaron en dos meses y medio y es algo fuerte”, declaró.