Adrián Marcelo es exhibido; rolex que regaló supuestamente no es original

MONTERREY.— Adrián Marcelo ha generado la crítica en su contra, luego de que la mujer a quien le obsequió un costoso reloj marca rolex valorado en 5 mil 500 dólares (algo así como 90 mil pesos) reveló que al venderlo le afirmaron que no era original, por lo cual no le podían ofrecer una gran cantidad de dinero por él.

Su relato fue dado a conocer en un vídeo que se ha hecho viral, pues varios internautas se han pronunciado al respecto y mientras algunos han aprovechado esta polémica para arremeter conta el regiomontano, otros más han afirmado que la señora fue estafada, pero no por el exconductor de Multimedios.

Fue mediante un vídeo del canal de YouTube, La Granja Sanitaria Oficial, en el que se le dio la oportunidad a doña Lupe Brillos de contar lo sucedido con el rolex que Adrián Marcelo le regaló, para que venda y con el dinero pueda hacer una mejoras en su casa.

De acuerdo con lo relatado por Lupe, ella acudió a una sucursal de un negocio llamado "Oro Por Dinero", ahí empleados del local le dijeron que el reloj era imitación, por lo que solo le podrían ofrecer 1300 pesos por él.

La señora también mencionó que los trabajadores desarmaron el costoso reloj, y fue así como le pudieron confirmar que no era auténtico. Debido a ello, no le quedó otro remedio que aceptar los poco más de mil pesos.

“Yo lo llevé a varios así y todos me dijeron que era un clon, que era una copia... ‘no era original’. Como yo no traía ni un ‘cinco’ ni nada, yo no traía ni pa’ regresarme, entonces el vato de ahí me dijo ‘te doy mil 300'”, explicó la señora.